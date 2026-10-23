Công an Sơn La thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Thân nhân liệt sĩ có mặt tại Hội trường số 53 Tô Hiệu, Công an tỉnh thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Qua rà soát, Công an tỉnh Sơn La lập danh sách bổ sung và tổ chức phương án thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho 128 thân nhân. Đây là các trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa thu nhận trong đợt 1 do ốm đau, bận việc đột xuất và các trường hợp mới được tuyên truyền, vận động đồng ý thu nhận.

Thu nhận và tích hợp thông tin sinh trắc học ADN của thân nhân liệt sĩ.

Công an tỉnh thành lập 3 tổ công tác cấp tỉnh, tổ chức thu nhận mẫu tập trung tại các xã, phường là trung tâm các huyện, thành phố trước đây; đối với những trường hợp già yếu, sức khỏe không bảo đảm các tổ công tác đã tổ chức thu nhận mẫu lưu động tại tại nhà.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, Công an tỉnh Sơn La đã hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận đã được bàn giao cho đơn vị thu nhận mẫu Công ty cổ phần GENSESTORY phục vụ phân tích, cập nhật thông tin vào ngân hàng Gen theo quy định.

Thực hiện lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ theo quy trình.

Việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.