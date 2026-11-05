Công an Sơn La tạm giữ 38 két sắt có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu
Ngày 5/11, Công an xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 38 chiếc két sắt mang nhãn hiệu Việt Tiệp, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Trước đó, Công an xã Mường Chanh phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh két sắt trên địa bàn xã.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng số 38 chiếc két sắt các loại gắn nhãn hiệu Việt Tiệp có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại 2 cơ sở kinh doanh.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hai cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp liên quan đến số két sắt nói trên. Bao bì, nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo cũng chưa thể hiện thông tin, căn cứ để xác định nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.
Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ 38 chiếc két sắt để phục vụ công tác xác minh và làm rõ.
Hiện, Công an xã Mường Chanh và Đội Quản lý thị trường số 2 đang tiếp tục phối hợp xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cong-an-son-la-tam-giu-38-ket-sat-co-dau-hieu-xam-pham-nhan-hieu-post1000417.html