Công an Sơn La tạm giữ 38 két sắt có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu

Công an xã Mường Chanh tạm giữ 38 chiếc két sắt có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Trước đó, Công an xã Mường Chanh phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh két sắt trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng số 38 chiếc két sắt các loại gắn nhãn hiệu Việt Tiệp có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại 2 cơ sở kinh doanh.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở bán két sắt trên địa bàn xã Mường Chanh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hai cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy tờ hợp pháp liên quan đến số két sắt nói trên. Bao bì, nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo cũng chưa thể hiện thông tin, căn cứ để xác định nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ 38 chiếc két sắt để phục vụ công tác xác minh và làm rõ.

Hiện, Công an xã Mường Chanh và Đội Quản lý thị trường số 2 đang tiếp tục phối hợp xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.