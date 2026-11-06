Công an Sơn La mang 'đông ấm' đến với học sinh các xã biên giới

Theo Công an tỉnh Sơn La, trong hai ngày 4 và 5/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình thiện nguyện “Đông ấm cho em”, trao tặng áo ấm, học bổng, đồ dùng học tập và nhiều phần quà thiết thực cho 1.571 học sinh tại các điểm trường thuộc các xã Sốp Cộp, Mường Lạn, Mường Lèo; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm cho giáo viên, học sinh.

Đồng hành cùng chương trình có Nhóm thiện nguyện Quý Nguyễn (tỉnh Đồng Nai), Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai và Công an các xã Sốp Cộp, Mường Lạn, Mường Lèo.

Tại các điểm trường, đoàn đã trao tặng 1.571 áo ấm, 1.571 đôi dép, 1.571 gói bánh, 1.571 suất ăn trưa, dụng cụ học tập, 60 suất học bổng và 1 tủ sách cho em. Trong đó, tại xã Sốp Cộp, quà được trao cho 580 học sinh ở các điểm trường Pói Lanh, Nà Khoang, Nà Lừa; xã Mường Lạn có 490 học sinh và xã Mường Lèo có 501 học sinh được nhận quà.

Cùng với hoạt động thiện nguyện, Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm tại điểm trường Phổ thông nội trú TH và THCS Mường Lèo, với sự tham gia của 60 cán bộ, giáo viên và 501 học sinh.

Nội dung tuyên truyền tập trung trang bị những kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Dịp này, đoàn cũng phối hợp với Công ty TNHH thương mại Tiến Đoàn tỉnh Sơn La trao tặng máy lọc nước, máy thái rau cho nhà trường.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 400 triệu đồng. Những phần quà được trao tận tay học sinh không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập trong mùa đông mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em thêm yên tâm, tự tin đến trường.

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Thông qua chương trình “Đông ấm cho em”, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng; đồng thời góp phần đưa kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm đến với giáo viên, học sinh vùng khó khăn, nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm, bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh