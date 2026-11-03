Công an Sơn La học Bác bằng những việc làm thiết thực

Đưa Sáu điều Bác Hồ dạy vào nền nếp

Xác định học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giai đoạn 2023-2026, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Công tác học tập, quán triệt được triển khai thống nhất trong toàn lực lượng, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản chỉ đạo, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung học tập Sáu điều Bác Hồ dạy vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm, cụ thể hóa trong chương trình công tác cá nhân hằng tuần, kế hoạch công tác hằng tháng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc tháng 11/2026.

Công tác kiểm điểm, đánh giá được duy trì thường xuyên, gắn với hoạt động của từng đơn vị. Tại các chương trình sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng tháng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời chỉ ra những hạn chế để kịp thời chấn chỉnh. Hằng tuần, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong sổ kế hoạch công tác. Việc chấm điểm hằng tháng đối với trưởng các phòng và trưởng Công an xã, phường được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó đề cao trách nhiệm nêu gương, vai trò của người đứng đầu.

Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong 3 năm, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành gần 70 cuộc kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương và việc thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương. Toàn lực lượng tổ chức hơn 8.000 lượt kiểm tra điều lệnh, qua đó phát hiện, xử lý 245 tập thể, cá nhân vi phạm. Những kết quả trên cho thấy việc học tập và làm theo Bác được gắn với yêu cầu tự soi, tự sửa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân

Học tập và làm theo Bác được Công an tỉnh Sơn La cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trẻ em và người dân ở địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong 3 năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức triển khai 51 hoạt động, mô hình, chương trình, tạo sức lan tỏa và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Tiêu biểu, như: Đề án tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh tại Công an tỉnh; Dự án “Nuôi em Mộc Châu” hỗ trợ cơm trưa cho 12.000 học sinh, với tổng giá trị trên 16 tỷ đồng; Dự án “Hạnh phúc cho em” tài trợ xây dựng 67 điểm trường, nhà nội trú và 9 nhà hạnh phúc cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng giá trị trên 42 tỷ đồng. Trong đó, Dự án “Hạnh phúc cho em” được Bộ Công an thông báo nhân rộng trong toàn lực lượng, đồng thời được Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh xác nhận là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh năm 2023.

Tháng 8 vừa qua, hai em Sùng A Tấn Dũng, sinh năm 2016 và Sùng Việt Đông, sinh năm 2018, cùng trú tại xã Ngọc Chiến, được Công an tỉnh tiếp nhận, nuôi dưỡng tại Phòng Cảnh sát cơ động. Cả hai em đều thiếu sự chăm sóc trực tiếp của bố mẹ, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Em Sùng A Tấn Dũng chia sẻ: Vào đây, em được các cô chú công an chăm sóc, dạy bảo, được đi học. Em rất vui và sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Thăm khám sức khỏe cho các em nhỏ được nuôi dưỡng tại Công an tỉnh.

Cùng với hoạt động an sinh xã hội, Công an tỉnh duy trì hiệu quả Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống thanh niên”, huy động 425 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, trong đó có 16 lượt hiến máu đột xuất cứu người. Những giọt máu nghĩa tình được trao đi đã thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Sơn La vì nhân dân phục vụ.

Tham gia CLB từ những ngày thành lập, đến nay Đại úy Đặng Xuân Nam, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh, đã có 21 lần tham gia hiến máu, anh được vinh danh “Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024”. Anh Nam chia sẻ: Mỗi lần tham gia hiến máu, tôi đều cảm thấy vui vì những giọt máu của mình có thể góp phần cứu sống người bệnh. Được sẻ chia, giúp đỡ những người đang cần máu, tôi thấy việc làm của mình thật ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến máu.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Công an tỉnh triển khai nhiều mô hình phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Tiêu biểu là Mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” được thực hiện tại 75 xã, phường và mô hình “Taxi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội”. Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, cho biết: Phòng đã tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng Mô hình “Taxi tham gia bảo đảm trật tự ATGT - trật tự xã hội” với 16 thành viên, gồm lãnh đạo các phòng chuyên môn của Công an tỉnh và 9 doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng taxi. Sau gần 1 năm triển khai, mô hình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, lái xe; kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về vi phạm trật tự ATGT và tình hình ANTT, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phong trào thi đua “Ba nhất: Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất” được Công an tỉnh triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng lực lượng trong tình hình mới. Trong đó, tinh thần gần dân được thể hiện qua việc chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân

Thông qua việc học và làm theo Bác, Công an tỉnh đổi mới công tác tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt. Trong 3 năm, Công an tỉnh tổ chức 34 buổi chào cờ gắn với sinh hoạt chính trị, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hơn 2.000 lượt tập thể và 7.000 lượt cá nhân được ghi danh gương người tốt, việc tốt; vinh danh 45 thanh niên, 39 phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu; 70 cán bộ Công an cơ sở tiêu biểu; 80 điển hình tiên tiến Công an Sơn La giai đoạn 2021-2025 và 60 cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ công an phường Chiềng Cơi thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho học sinh.

Qua 3 năm thực hiện Quy định số 09, nhận thức chính trị, tư tưởng, trách nhiệm nêu gương và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực. Bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết nội bộ được củng cố. Chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ mục tiêu và xử lý các tình huống về an ninh, trật tự từng bước được nâng cao.

Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 09; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, gắn kết quả học tập và làm theo Bác với đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, nhất là các tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy trong công tác, hết lòng phục vụ nhân dân.

Việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong rèn luyện, chấp hành kỷ luật và hoạt động hướng về cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an Sơn La chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.