Ngày 19/11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lực lượng Công an và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh , với chủ đề “Đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng không gian và môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế bền vững”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La…, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng gần 120 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nêu rõ, an ninh, trật tự không đứng bên ngoài hoạt động kinh tế. An ninh, trật tự là một trong những điều kiện trực tiếp bảo đảm cho hoạt động kinh tế diễn ra ổn định, an ninh kiến tạo phát triển: an ninh không phải là cái phanh kìm hãm mà là bệ đỡ, động lực để đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ, qua hội nghị, Công an tỉnh Sơn La muốn truyền tải một thông điệp: Công an tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, của Bộ Công an và của lãnh đạo tỉnh Sơn La về phát triển kinh tế xã hội, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí cho biết, Công an tỉnh đã tham mưu cho tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an ninh; bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm trên lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, cũng chủ động nhận diện, phát hiện và phối hợp tham mưu tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt”; hỗ trợ, bảo vệ doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, phòng ngừa, xử lý các doanh nghiệp hoạt động sai tôn chỉ mục đích để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

Đồng chí mong muốn, hội nghị là diễn đàn trao đổi bình đẳng, thẳng thắn, cởi mở, thông suốt, có chiều sâu giữa các doanh nghiệp với lực lượng Công an; các doanh nghiệp có ý kiến tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực nổi cộm, nhiều đơn vị kinh doanh cùng quan tâm.

“Những vấn đề thuộc thẩm quyền, Công an tỉnh sẽ tập trung giải quyết. Những vấn đề cần phối hợp với các sở, ban, ngành hoặc chính quyền địa phương, Công an tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị và phối hợp giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Đối với những vấn đề chưa thể giải quyết ngay, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, với tinh thần “Rõ vấn đề - rõ trách nhiệm - rõ đầu mối - rõ thời hạn - rõ kết quả”- Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nêu rõ.

Đồng chí mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trở thành cầu nối để tổng hợp ý kiến, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cùng lực lượng Công an tạo môi trường kinh doanh an toàn, hành lang pháp lý minh bạch, ANTT ổn định, cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng; có sự đồng hành từ chính quyền và ủng hộ của người dân để doanh nghiệp làm ăn chân chính, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Công an tỉnh Sơn La đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, thống nhất cách thức phối hợp, hỗ trợ trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp hiểu rõ quy định, phòng ngừa được rủi ro và yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Các nội dung được tập trung trao đổi, kiến nghị chủ yếu liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; điều kiện hoạt động của phương tiện thủy phục vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện Sơn La, xe điện chở khách tham quan; bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin khách hàng.

Ngoài ra, còn có các ý kiến trao đổi về thủ tục hành chính, định danh điện tử, các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án đầu tư liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục giao đất, cho thuê, thu hồi đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đánh giá hội nghị là hoạt động thiết thực, giúp lực lượng Công an lắng nghe, giải đáp kiến nghị, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Công an tỉnh Sơn La phải thực sự là lực lượng đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật; không để doanh nghiệp phải đối mặt với những rủi ro trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức công tác, theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh kinh tế, an toàn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là trong các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bảo kê, tội phạm công nghệ cao; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ để hỗ trợ và đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường hướng dẫn, phòng ngừa, giúp doanh nghiệp chủ động chấp hành pháp luật, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra tình trạng cán bộ chiến sĩ gây phiền hà, tiêu cực trong thực thi công vụ. Thiết lập cơ chế đối thoại tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, và hội nghị hôm nay là một minh chứng rất tốt cho việc cởi mở với cộng đồng doanh nghiệp.

Các sở ban ngành và chính quyền địa phương cần phải thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thuế, thủ tục hành chính. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc, chịu trách nhiệm về tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp. Lấy kết quả giải quyết kiến nghị và mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ.