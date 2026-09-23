Công an Sơn La bắt đối tượng mua bán người sau 8 năm lẩn trốn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can Tráng A Xái về tội mua bán người. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Theo điều tra, cuối tháng 8.2018, Xái từ thôn Đắk R'Mang 2 đến tỉnh Lào Cai, sau đó sang Trung Quốc tìm việc.

Tại đây, Xái quen một người tên Dình Công và được thuê đi đón G.T.X, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (nay là xã Vân Hồ) đưa đến Lào Cai để tiếp tục sang Trung Quốc.

Sau khi đưa G.T.X vào sâu trong nội địa Trung Quốc, các đối tượng liên lạc với gia đình nạn nhân, yêu cầu 210 triệu đồng tiền chuộc.

Tuy nhiên, sau đó nhóm này thay đổi ý định và bán nạn nhân cho một người Trung Quốc. Theo cơ quan Công an, Xái được trả công 2.000 NDT. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình truy tìm, ngày 17.9.2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Tà Đùng bắt giữ Tráng A Xái.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tráng A Xái để điều tra về tội mua bán người.

Được biết năm 2015 đối tượng Xái đã có một tiền án về tội mua bán người và một tiền sự về hành vi tổ chức đánh nhau, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng, do Công an huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông xử lý.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.