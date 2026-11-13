Công an Sơn La bàn giao 29 xe ô tô cho Công an cấp xã vùng miền núi, biên giới

Quang cảnh lễ bàn giao

Trong đợt này, Công an tỉnh bàn giao 29 xe ô tô bán tải do Bộ Công an trang cấp. Các phương tiện được lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Các phương tiện chuẩn bị được bàn giao cho lực lượng Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Việc trang cấp phương tiện chuyên dụng sẽ góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động hơn trong tuần tra, kiểm soát, tiếp cận các địa bàn xa trung tâm, khu vực biên giới; kịp thời xử lý các vụ việc, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo phòng Hậu Cần, Công an tỉnh bàn giao phương tiện cho lực lượng Công an xã, phường, tỉnh Sơn La.

Việc bổ sung phương tiện tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đối với lực lượng Công an cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên địa bàn, phục vụ hiệu quả cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an Sơn La chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bám cơ sở, gần dân, vì nhân dân phục vụ.