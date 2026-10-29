Công an Sam Mứn đưa pháp luật đến gần nhân dân

ĐBP - Sau khi sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực, điều kiện kinh tế - xã hội và tập quán sinh hoạt có những nét khác nhau đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Sam Mứn. Bám sát đặc điểm từng thôn, bản, lực lượng Công an xã Sam Mứn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể lựa chọn nội dung thiết thực, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Thiếu úy Ngô Ngọc Lâm, Công an xã Sam Mứn tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Na Hai.

Trong cuộc họp bản Ca Hâu tháng 10, cán bộ Công an xã Sam Mứn trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngày. Nội dung về an toàn giao thông, phòng, chống mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và tác hại của ma túy được truyền đạt bằng cách gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nhận diện những nguy cơ có thể gặp phải và biết cách chủ động phòng tránh. Không chỉ lắng nghe, người dân còn có dịp trao đổi, tìm hiểu những vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân, gia đình và cộng đồng.

Với ông Và A Nếnh, bản Ca Hâu, việc được cán bộ Công an xã đến tận bản tuyên truyền giúp ông và bà con hiểu rõ hơn những quy định cần chấp hành, nhất là cảnh giác trước các hành vi dụ dỗ, lôi kéo tham gia hoạt động vi phạm pháp luật. “Qua buổi tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, những nguy cơ từ mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời nhắc nhở người thân, con cháu cùng thực hiện để bản được bình yên”, ông Và A Nếnh chia sẻ.

Những buổi tuyên truyền trực tiếp như tại bản Ca Hâu là một trong nhiều cách làm được Công an xã Sam Mứn chú trọng. Thay vì chỉ phổ biến các quy định chung, đơn vị quan tâm lựa chọn vấn đề phù hợp với đặc điểm dân cư, tình hình ANTT và nhu cầu thực tế ở từng địa bàn, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng trong cuộc sống.

Xã Sam Mứn được thành lập khi sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của hai xã Pom Lót và Na Ư, gồm 4 thôn và 8 bản, trong đó 6 bản điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Địa bàn quản lý rộng, dân cư sinh sống ở nhiều khu vực, mức độ tiếp cận thông tin và phong tục, tập quán có những điểm khác biệt. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền pháp luật phải được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng nhóm dân cư, tránh dàn trải, hình thức.

Thiếu úy Ngô Ngọc Lâm, Công an xã Sam Mứn cho biết, địa phương có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 44,72%, dân tộc Thái gần 30%, dân tộc Mông chiếm 24,24%. Đặc điểm này được đơn vị chú ý trong quá trình lựa chọn nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng, bảo đảm thông tin pháp luật đến với người dân một cách dễ hiểu và phù hợp.

Tại khu vực Pom Lót, nơi có điều kiện thuận lợi hơn về giao thông, hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, nội dung tuyên truyền được chú trọng vào phòng, chống ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo, phổ biến quy định về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tại một số bản thuộc khu vực giáp biên giới Việt - Lào, công tác tuyên truyền tập trung vào chấp hành quy định về biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh, phòng, chống mua bán người, ma túy, lừa đảo tuyển dụng và một số nội dung theo tình hình thực tế. Với đối tượng thanh thiếu niên, học sinh chú trọng phổ biến về an toàn mạng, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông. Riêng với người cao tuổi tập trung nội dung tuyên truyền về phòng chống lừa đảo, bảo vệ tài sản…

Bên cạnh việc xác định đúng nội dung tuyên truyền, Công an xã chú trọng lựa chọn cách thức truyền đạt phù hợp. Trước mỗi đợt tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín và lực lượng liên quan nắm bắt tình hình, xác định những vấn đề người dân cần quan tâm. Từ đó, đơn vị tổ chức tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, bản, sử dụng hệ thống loa truyền thanh, tranh ảnh, tình huống minh họa và kênh thông tin phù hợp.

Việc gắn tuyên truyền pháp luật với sinh hoạt cộng đồng tạo điều kiện để lực lượng công an xã tiếp cận người dân thuận lợi hơn, đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong vận động nhân dân. Những vấn đề liên quan đến đời sống, quan hệ gia đình, nguy cơ bị lừa đảo hay các thủ đoạn lôi kéo vi phạm pháp luật được trao đổi cụ thể, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.

Trong quá trình xuống địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã kết hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe phản ánh và hướng dẫn người dân giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm. Qua tiếp xúc, đối thoại, những băn khoăn được giải đáp kịp thời, những thông tin liên quan đến ANTT được tiếp nhận để phục vụ công tác quản lý địa bàn. Cách làm này góp phần đưa hoạt động tuyên truyền đến gần đời sống, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Sam Mứn đã phối hợp tổ chức 28 buổi tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép phổ biến pháp luật trong 90 cuộc họp thôn, bản và thực hiện hơn 1.000 lượt tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không dừng ở việc giúp người dân biết quy định mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức tự giác chấp hành, chủ động phòng ngừa và kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Cách thức Công an xã Sam Mứn đưa pháp luật đến từng thôn, bản, gắn với những vấn đề thiết thực trong cuộc sống góp phần từng bước xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với ANTT tại địa phương. Khi người dân hiểu luật, tin tưởng và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, đó là nền tảng để giữ gìn bình yên ở cơ sở, tạo điều kiện cho các gia đình yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.