Công an Quảng Trị xử lý 'giang hồ mạng'

Ngày 28/10, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc vừa xử lý các đối tượng có biểu hiện "giang hồ mạng" đăng tải nội dung thách thức pháp luật, livestream tự gây thương tích.

Nguyễn Tấn Thắng (SN 1993, trú xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) là người có nhiều tiền án, tiền sự. Thắng thường đăng tải nhiều bài viết có yếu tố "giang hồ" lên mạng xã hội. Đối tượng này còn có hành vi dùng hung khí đánh người. Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thắng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thắng. Ảnh: CAQT.

Nguyễn Văn Nhân (SN 2007) và Phạm Anh Tuấn (SN 2006) cùng trú xã Cam Lộ, là hai đối tượng đã bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" vào tháng 11/2025 và đang chờ thi hành án.

Quá trình chờ thi hành án, hai người này thường livestream trên TikTok, tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà. Qua các phiên livestream, Nhân thu lợi gần 2,3 triệu đồng, Tuấn thu lợi hơn 230.000 đồng.

Nhân và Tuấn livestream tự gây thương tích trên TikTok để thu hút người xem tặng quà. Ảnh: CAQT.

Với hành vi đăng tải nội dung, hình ảnh không phù hợp chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội trên không gian mạng, mỗi đối tượng bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, tịch thu điện thoại sử dụng để vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Đơn vị này sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các hành vi đăng tải nội dung cổ xúy bạo lực, thách thức pháp luật, livestream phản cảm để trục lợi. Khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.