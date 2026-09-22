Công an Quảng Trị tìm người liên quan vụ đầu tư tại Capital Clearance Việt Nam

Cơ quan Công an cảnh báo người dân thận trọng trước các hình thức mời chào đầu tư với mức lợi nhuận hấp dẫn. Ảnh minh họa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (PC03) đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2017 tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam, địa chỉ đăng ký tại tầng 29, tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội (cũ).

Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 174/QĐ-CSKT ngày 1/7/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn để thu hút người đầu tư

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, các đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện, đưa ra thông tin và mức lợi nhuận hấp dẫn nhằm thu hút người dân tham gia đầu tư.

Cụ thể, các gói đầu tư được giới thiệu gồm C800 USD với hệ số nhận 2,0; C2.500 USD hệ số 2,5; C8.000 USD hệ số 3,0 và C25.000 USD hệ số 3,5.

Lãi suất được giới thiệu ở mức 1%/tuần, mỗi tháng tăng thêm 0,5% cổ phiếu, lợi nhuận được trả liên tục trong 18 tháng. Trường hợp tái đầu tư sẽ được cộng thêm quyền lợi.

Ngoài ra, CCG còn đưa ra các chương trình trả thưởng trực tiếp hoặc theo từng đợt khuyến mãi như tặng vàng, đi du lịch...

Cơ quan điều tra cho biết, thông tin được đưa ra tại các hội thảo rằng Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam là chi nhánh của Tập đoàn CCG của Mỹ là không đúng sự thật.

Thời gian đầu, công ty có chuyển trả một số khoản lợi nhuận, tiền thưởng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó công ty ngừng hoạt động và không thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết tại các hội thảo.

Hiện công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, các pháp nhân của công ty không có mặt và không có thông tin liên hệ, khiến các nhà đầu tư không thể liên lạc để yêu cầu hoàn trả tiền.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu thành lập công ty “ma”, đưa ra thông tin sai sự thật nhằm tạo uy tín, lòng tin để người dân chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam, gồm hai tài khoản số 069100391755 và 1302201047427, sau đó chiếm đoạt.

Đề nghị người liên quan cung cấp thông tin

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị thông báo rộng rãi đến người dân về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam.

Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công ty trên cung cấp thông tin, qua đó làm rõ những người có liên quan, phục vụ công tác điều tra và xác định bị can trong vụ án.

Cá nhân, tổ chức có thông tin liên hệ Điều tra viên Lê Chí Hiếu, Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, số điện thoại: 0979.734.989.