Công an Quảng Trị kịp thời hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn trên đường đến bệnh viện

Sáng 23/10, Thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng Công an xã Tà Rụt (Quảng Trị), thông tin về việc một cán bộ công an trên địa bàn vừa hỗ trợ sản phụ chuyển dạ, giúp mẹ và bé được an toàn trên đường đến cơ sở y tế.

Trước đó, vào sáng 22/10, khi làm nhiệm vụ tại Km258+200, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Đại úy Nguyễn Ngọc Văn, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm thuộc Công an xã Tà Rụt, phát hiện một phụ nữ mang thai có dấu hiệu chuyển dạ và cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Công an xã Tà Rụt kịp thời hỗ trợ sản phụ chuyển dạ, sinh con an toàn trên đường đến cơ sở y tế. Ảnh: CACC

Nhận thấy tình huống cấp bách, Đại úy Văn nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sản phụ, đồng thời phối hợp với người dân đưa chị đến cơ sở y tế gần nhất để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Tuy nhiên, trên đường đến Trung tâm Y tế xã Đakrông, sản phụ đã sinh một bé gái nặng 4 kg. Người mẹ được xác định là chị H.T.L. (sinh năm 2004), trú tại thôn Ra Poong, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Sau khi sinh, sức khỏe của hai mẹ con được cơ sở y tế theo dõi và chăm sóc.

Một hình ảnh đẹp khác của Công an xã Tà Rụt giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy tại thôn Apul (Quảng Trị). Ảnh minh họa

Theo Công an xã Tà Rụt, việc Đại úy Nguyễn Ngọc Văn kịp thời hỗ trợ sản phụ trong tình huống khẩn cấp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Hành động thiết thực này góp phần bảo đảm an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong cộng đồng.

Công an xã Tà Rụt đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị để xem xét ghi nhận, biểu dương và khen thưởng Đại úy Nguyễn Ngọc Văn, qua đó khích lệ những hành động nhân văn, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.