Công an Quảng Ninh tăng cường phối hợp với 159 luật sư

Hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn TP. Quảng Ninh những năm gần đây ngày càng phát triển. Đến nay, Đoàn Luật sư thành phố có 159 luật sư thành viên, khoảng 20 người tập sự hành nghề luật sư, hoạt động tại 64 tổ chức hành nghề.

Từ năm 2019 đến nay, các luật sư thuộc Đoàn đã tham gia hơn 4.000 lượt vụ án, vụ việc. Việc tham gia của đội ngũ luật sư trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp, khiếu nại góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp.

Quy mô hoạt động ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu tăng cường trao đổi giữa cơ quan Công an và tổ chức nghề nghiệp, nhất là những vấn đề liên quan đến việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của luật sư.

Phòng An ninh chính trị nội bộ chúc mừng Đoàn Luật sư TP. Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đoàn.

Chủ động kết nối, trao đổi từ thực tiễn

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Quảng Ninh xác định việc xây dựng quan hệ phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố là một nội dung quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ đối với đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư.

Trên cơ sở đó, đơn vị duy trì tiếp xúc, trao đổi với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, các luật sư và tổ chức hành nghề. Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nghề nghiệp được trao đổi để kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định liên quan đến trách nhiệm của luật sư.

Việc trao đổi được thực hiện theo hướng chủ động nắm tình hình, nhận diện những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình hành nghề, từ đó tăng cường tuyên truyền, vận động và phòng ngừa.

Một nội dung được chú trọng là phối hợp tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ luật sư và người tập sự hành nghề. Qua các hoạt động này, những quy định pháp luật, yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người hành nghề được phổ biến, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Sự phối hợp cũng được triển khai trong việc trao đổi, nắm tình hình liên quan đến hoạt động của luật sư và các tổ chức hành nghề. Với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, có nguy cơ phát sinh vấn đề về an ninh, trật tự, hai bên trao đổi để thống nhất phương hướng xử lý phù hợp quy định pháp luật.

Cách làm này giúp các vấn đề phát sinh được nhận diện sớm hơn, đồng thời hạn chế những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động nghề nghiệp có thể bị lợi dụng; góp phần giảm nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, khiếu kiện hoặc thông tin sai lệch.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Đoàn Luật sư TP. Quảng Ninh tuyên truyền pháp luật tại Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 27 tại Quảng Ninh.

Tăng sức đề kháng trước thông tin sai lệch

Cùng với trao đổi trực tiếp, công tác tuyên truyền, định hướng thông tin qua các kênh truyền thông chính thống và mạng xã hội cũng được Phòng An ninh chính trị nội bộ chú trọng.

Các thông tin tích cực về hoạt động luật sư, trách nhiệm nghề nghiệp và việc chấp hành pháp luật được phối hợp chia sẻ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ luật sư, đồng thời bảo vệ uy tín của Đoàn Luật sư thành phố và các tổ chức hành nghề trên địa bàn.

Đối với những thông tin sai lệch, quan điểm xuyên tạc liên quan đến hoạt động luật sư, việc chủ động cung cấp thông tin chính thống và tuyên truyền, nâng cao nhận thức được xác định là một trong những giải pháp phòng ngừa.

Trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về quản lý xã hội, bảo đảm pháp chế, an ninh, trật tự, vai trò của đội ngũ luật sư tiếp tục được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với đời sống pháp lý của người dân, doanh nghiệp và hoạt động tư pháp.

Thời gian tới, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục tăng cường phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố; duy trì trao đổi thông tin, nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật, đồng thời kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động hành nghề.

Việc duy trì một cơ chế phối hợp chủ động, thực chất giữa cơ quan Công an và tổ chức nghề nghiệp được kỳ vọng góp phần để đội ngũ luật sư phát huy tốt vai trò trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời bảo đảm hoạt động hành nghề đúng pháp luật, đóng góp vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.