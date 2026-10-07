Công an Quảng Ninh cảnh báo trẻ vị thành niên cảnh giác với các nhóm mạng xã hội độc hại

Công an thành phố Quảng Ninh đưa ra khuyến cáo phụ huynh, trẻ vị thành niên cần cẩn trọng với các nhóm mạng xã hội độc hại.

Xuất hiện nhiều hội nhóm độc hại trên mạng xã hội

Công an thành phố Quảng Ninh nhận định các nhóm độc hại trên mạng xã hội thu hút các bài viết và bình luận có xu hướng cổ súy tâm lý chống đối cha mẹ, trách móc gia đình, khuyến khích trẻ bỏ nhà đi hoặc tìm đến những người xa lạ trên mạng để tìm kiếm sự đồng cảm, giúp đỡ.

Đây là vấn đề cha mẹ học sinh cần đặc biệt quan tâm, bởi trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển tâm lý, dễ bị tác động bởi những lời động viên, kích động và tâm lý đám đông trên mạng xã hội.

Một đứa trẻ đang buồn, giận cha mẹ hoặc gặp mâu thuẫn trong gia đình có thể tìm đến những nhóm này để chia sẻ. Nếu thường xuyên tiếp xúc với những nội dung tiêu cực, trẻ có thể dần hình thành suy nghĩ rằng bỏ nhà đi là cách giải quyết vấn đề.

Nguy hiểm hơn, trẻ có thể được những người không quen biết nhắn tin riêng, hứa hẹn cho tiền, chỗ ở, công việc hoặc rủ đi gặp mặt. Khi đó, trẻ có nguy cơ bị lừa đảo, lợi dụng, bóc lột hoặc xâm hại.

Hãy chủ động bảo vệ trẻ trước khi quá muộn.

Trước thực trạng trên, cha mẹ cần quan tâm đến những thay đổi bất thường của con. Đặc biệt khi trẻ thường xuyên sử dụng điện thoại vào ban đêm, giấu màn hình, tham gia nhiều nhóm lạ, có biểu hiện bất mãn với gia đình hoặc nhiều lần nói muốn bỏ nhà đi.

Lúc này, cha mẹ hãy lắng nghe thay vì chỉ trách mắng. Việc cấm đoán hoặc mắng mỏ quá mức có thể khiến trẻ càng xa cách và tìm đến những người xa lạ trên mạng.

Đồng thời, hướng dẫn trẻ tự bảo vệ mình. Không cung cấp địa chỉ nhà, trường học, số điện thoại, hình ảnh riêng tư; không nhận tiền hoặc quà từ người lạ; đặc biệt không tự ý gặp mặt hoặc đi theo người chỉ quen biết qua mạng.

Bên cạnh đó, khi phát hiện con tham gia những nhóm có nội dung tiêu cực, cha mẹ cần bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, tạo sự tin tưởng để trẻ chia sẻ. Nếu phát hiện tài khoản hoặc nhóm có dấu hiệu dụ dỗ, kích động trẻ bỏ nhà đi, cha mẹ nên lưu lại hình ảnh, đường dẫn, tên tài khoản và nội dung trao đổi để báo cho nhà trường, cơ quan chức năng hoặc nền tảng mạng xã hội khi cần thiết.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố cũng khuyến cáo, trẻ có thể giận cha mẹ, có thể mắc lỗi và có những lúc cảm thấy cô đơn. Điều trẻ cần lúc đó là một người lớn biết lắng nghe và hướng dẫn, không phải những lời xúi giục từ người xa lạ.

Cha mẹ hãy dành thời gian trò chuyện với con; nhà trường hãy quan tâm đến những biểu hiện bất thường của học sinh; và các bạn nhỏ hãy nhớ: khi gặp khó khăn, hãy tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy.

Nói chung, đừng để một lời rủ rê trên mạng dẫn đến một quyết định nguy hiểm ngoài đời thực. Mạng xã hội có thể là nơi chia sẻ, nhưng cũng có thể trở thành nơi những người xấu lợi dụng sự tổn thương của trẻ. Hãy chủ động bảo vệ trẻ trước khi quá muộn.