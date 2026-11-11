Công an Quảng Ngãi vượt lũ đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, tuyến đường dẫn vào tổ Gò Xuyên, thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì (Quảng Ngãi) bị chia cắt, nước lũ chảy xiết, bao vây, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Hiện nhiều hộ gia đình có người lớn, thanh niên đều đi làm ăn xa, chỉ còn người già, trẻ con ở nhà.

Vượt lũ dữ đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn.

Nắm được thực tế này, trưa 11/11, Công an xã Ba Vì phối hợp UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nước Xuyên tổ chức tiếp cận khu vực bị chia cắt, triển khai công tác hỗ trợ di dời người dân.

Công an xã cõng người già, trẻ em theo dây thừng nối 2 bờ vượt thành công qua nước lũ. Toàn bộ các cụ già lớn tuổi cùng với nhiều trẻ em ở tổ Gò Xuyên đến nhà người thân tại khu vực an toàn để tạm thời sinh sống, tránh trú trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Bên cạnh công tác di dời, lực lượng Công an xã cùng các lực lượng tham gia đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân được sơ tán, góp phần hỗ trợ, ổn định đời sống và sinh hoạt trong thời gian tránh trú.

Việc di dời được triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi tại khu vực bị chia cắt.