Trong đó, tại đặc khu Lý Sơn, lượng nước mưa đổ xuống lớn khiến một số tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn đặc khu bị ngập sâu. Nước tại nhiều khu vực dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Người dân dắt phương tiện xe máy cố băng qua khu vực nước chảy xiết trên đặc khu Lý Sơn. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, khu vực Xóm Cầu là nơi có dòng chảy xiết, mạnh và khu vực đồng ruộng bị ngập úng. Đây là khu vực có nhiều giếng, hố sâu, công trình thoát nước, dễ bị nước mưa che khuất, khiến người đi đường khó nhận biết, có nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trước tình hình trên, UBND và Công an đặc khu Lý Sơn khuyến cáo bà con nhân dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường đang bị ngập sâu, những khu vực có dòng nước chảy xiết; tuyệt đối không chủ quan đi qua các đoạn đường ngập khi không xác định được độ sâu và mức độ an toàn. Đặc biệt, người dân cần chú ý các khu vực có cống thoát nước, miệng cống, hố ga, giếng sâu và những vị trí bị nước che khuất, tránh nguy cơ sụt, trượt, cuốn trôi, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Tại phường Trà Câu, do nước sông Trà Câu đang dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, tuyến đường ven sông và những nơi có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến mưa, lũ và thông tin cảnh báo; kê cao tài sản, bảo vệ thiết bị điện, chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập.

Một số khu vực trũng thấp tại phường Trà Câu đã bị ngập. Lực lượng chức năng tiến hành đặt biển cảnh báo.

Trong khi đó, tại xã Đông Sơn, theo thông tin cập nhật, đến sáng 26/11, mực nước tại nhiều khu vực trên địa bàn xã đang dâng cao. Các khu vực thôn Liên Trì, Phú Quý, Quang Mỹ, Hòa Thuận, Diêm Điền và Xuân An ghi nhận tình trạng nước lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, chia cắt giao thông. Đặc biệt, tại khu vực Định Tân (tuyến đường liên thôn từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông) đã xảy ra tình trạng sạt lở đất, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực.

Chính quyền và lực lượng chức năng xã Đông Sơn đặt biển cảnh báo tại một vị trí bị ngập sâu.

Tuyến đường liên thôn từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn xảy ra tình trạng sạt lở đất.

Tại xã Tư Nghĩa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông đang dâng cao, gây ngập tại một số khu vực trên địa bàn xã. Trong đó, cầu Bốn Cấn thuộc thôn An Hà 1 ( nối xã Tư Nghĩa và phường Nghĩa Lộ) đã bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, tổ chức ngăn không cho người dân lưu thông qua khu vực này.

Tại khu vực cầu tràn Thạch Nham thuộc tuyến Tỉnh lộ 623B, xã Sơn Hạ đã bị ngập, lực lượng CSGT đang phối hợp Công an xã Sơn Hạ tổ chức chốt chặn, đặt cảnh báo tạm thời cấm người và phương tiện tham gia giao thông qua lại khu vực trên.

Lực lượng CSGT phối hợp Công an xã Sơn Hạ tổ chức chốt chặn, đặt cảnh báo tại cầu tràn Thạch Nham.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tuần lưu phát loa tuyên truyền cảnh báo trên tuyến, hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực trên; khuyến cáo người và phương tiện tham gia giao thông chú ý, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình để chủ động thay đổi lộ trình di chuyển phù hợp để đảm bảo an toàn. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24h qua (từ 4h ngày 25 đến 4h ngày 26/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 370,6mm, Trà Khúc (xã Trương Quang Trọng) 349,2mm, Quảng Ngãi (xã Nghĩa Lộ) 333,8mm, Bình Tân (xã Đông Sơn) 315,8mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa trên 80%. Trong 6h tới các khu vực trong tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã trong tỉnh.