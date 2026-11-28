Tại tỉnh Quảng Ngãi, nước lũ dâng cao gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu dân cư, sạt lở đất xảy ra ở các vị trí xung yếu gây chia cắt giao thông. Các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề như Thiện Tín, Phước Giang, Đức Phổ, Trà Câu, Vạn Tường, Ba Gia,…

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Thiện Tín trao nhu yếu phẩm, nước sạch tặng người dân vùng ngập sâu, chia cắt. Ảnh: CAX

Trong đó, tại xã Thiện Tín, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an xã Thiện Tín đã hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản và trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lụt. Thống kê sơ bộ, hơn 20% tổng số hộ trên địa bàn xã bị ngập lụt đã được di dời đến nơi an toàn. Đến chiều 28/11, công tác di dời người dân ở vùng xung yếu, trũng thấp vẫn đang được lực lượng chức năng khảo sát, triển khai.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra tình trạng ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện hạn chế lưu thông qua các khu vực đang bị ngập sâu; tuyệt đối không cố tình đi qua những đoạn đường nước chảy xiết, ngập sâu, không bảo đảm an toàn.

Nhiều khu dân cư tại xã Thiện Tín bị ngập sâu.

Đối với các phương tiện có nhu cầu di chuyển đường dài, CSGT đề nghị chủ phương tiện chủ động lựa chọn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đối với hành trình và chiều lưu thông phù hợp), nhằm hạn chế đi qua các khu vực ngập lụt trên tuyến đường thông thường. Trước khi lưu thông, cần cập nhật tình hình giao thông, thời tiết và các thông báo phân luồng của cơ quan chức năng; chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu giao thông và hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Còn tại phường Trà Câu, trong ngày 28/11, Công an phường Trà Câu đã kịp thời phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tổ chức hỗ trợ di dời các hộ dân tại tổ dân phố Thủy Triều đến nơi an toàn. Sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Công an trong thời tiết bất lợi đã kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Công an phường Trà Câu tham gia di dời người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Công an phường Trà Câu bám cơ sở, sát cánh cùng nhân dân trong mưa lũ.

Trong khi đó, tại xã Nghĩa Hành, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, mực nước sông Phước Giang tiếp tục dâng cao, lực lượng Công an xã đã bám địa bàn cơ sở, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức vận động, hỗ trợ di dời hàng chục hộ dân, đặc biệt là người già yếu, bệnh tật đến nơi an toàn.

Song song với công tác di dời, Công an xã Nghĩa Hành đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt trong những ngày mưa lũ. Sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Công an xã Phước Giang, Quảng Ngãi cõng cụ bà ở vùng ngập sâu sơ tán đến nơi an toàn.

Thời gian tới, Công an xã Nghĩa Hành tiếp tục duy trì lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó với các tình huống phát sinh. Lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và chấp hành nghiêm hướng dẫn di dời của chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng.

Công an xã Nghĩa Hành hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Công an xã Nghĩa Hành hỗ trợ một cụ bà di dời đến nơi an toàn.

Cán bộ Công an xã Nghĩa Hành cùng với lãnh đạo địa phương thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt.

Tại xã Phước Giang, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ chiều tối 27 đến trưa 28/11, mực nước sông Phước Giang và các nhánh sông dâng nhanh, gây ngập sâu tại nhiều khu vực; trong đó cầu Mương Máng ngập 1,6m, đoạn ngã ba Chợ Phiên ngập 1,7m. Các thôn Kim Thành, Sơn Hòa và Đông Trúc Lâm bị chia cắt hoàn toàn. Toàn xã có khoảng 500 hộ dân bị chia cắt hoàn toàn và nhà bị ngập sâu từ 0,5-1,4m.

Trước tình trạng ngập sâu, cô lập tại khu vực dân cư, Công an xã Phước Giang đã kịp thời phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân tại những vùng trũng thấp, ngập sâu đến nơi an toàn.

Công an xã Phước Giang cõng người già yếu sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an xã Phước Giang bám địa bàn trong mưa lũ.

Tại xã miền núi Ba Tơ, ngày 28/11, lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Ba Chùa đã có mặt tại hiện trường sạt lở đất, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân. Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã tham gia thu dọn cây cối gãy đổ, giải phóng lối đi, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Công an xã Ba Tơ tích cực tham gia khắc phục tình trạng sạt lở đất.

Trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn, Công an xã Ba Tơ khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, không đi qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Công an phường Đức Phổ tham gia hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai.

Việc chủ động bám địa bàn cơ sở, xung kích tuyến đầu giúp đỡ nhân dân ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất của Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất”, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.