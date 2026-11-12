Công an phường Xuân Phương vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, đối tượng Trần Hồng Sâm (SN 1988, thường trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình; địa chỉ trước đây tại xóm 4, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) bị Công an quận Nam Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội ra quyết định truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đối tượng Trần Hồng Sâm tại cơ quan Công an. Ảnh CAHN

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và rà soát các đối tượng truy nã, Công an phường Xuân Phương đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục Trần Hồng Sâm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Sau quá trình được lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, Trần Hồng Sâm đã tự nguyện ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú thể hiện sự chủ động, hiệu quả của Công an phường Xuân Phương trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.