Công an phường Xuân Hòa tuyên truyền chiến dịch 'Không một mình' cho học sinh trên địa bàn

Chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về nguy cơ xâm hại, tổn thương và hành vi không an toàn trên môi trường không gian mạng. Đồng thời, trang bị cho các em những kỹ năng thực hành, như: nhận diện nguy cơ, bảo vệ thông tin cá nhân; thiết lập ranh giới, lưu trữ bằng chứng, chặn, báo cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp, giúp các em biết tìm đến sự hỗ trợ khi gặp các vấn đề trên môi trường không gian mạng và coi sự tìm kiếm giúp đỡ này là hành động tự bảo vệ, không phải là điều đáng xấu hổ. Cùng với đó, tuyên truyền giúp nâng cao năng lực giáo viên trong nhận diện nguy cơ, nhận biết dấu hiệu học sinh có thể đang gặp vấn đề và cần hỗ trợ xử lý tình huống ban đầu.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Công tác tuyên truyền được Công an phường tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, dễ ghi nhớ và phù hợp với lứa tuổi các em học sinh. Đây chính là nền tảng quan trọng để các em học sinh hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình, cách phòng vệ từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm trên môi trường không gian mạng.

Đại diện nhà trường tặng hoa cán bộ Công an phường Xuân Hoà - báo cáo viên tại chương trình