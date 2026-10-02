Công an phường Xuân Đỉnh tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị sau phản ánh

Trước đó, ngày 29-9, Báo Hànộimới có bài phản ánh tình trạng phương tiện ô tô, xe máy dừng đỗ tràn lan chiếm dụng lòng đường, vỉa hè tại các tuyến phố như Xuân Tảo, Đỗ Nhuận, khu vực nút giao phố Lộc – Nguyễn Xuân Khoát... gây cản trở giao thông và bức xúc cho người dân sinh sống tại khu vực.

Công an phường Xuân Đỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Ngọc Tú

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Xuân Đỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng trực tiếp xuống hiện trường, tập trung kiểm tra tại các nút giao cắt, khúc cua và những đoạn đường cắm biển cấm đỗ. Qua rà soát thực tế, lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định, đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện di dời ngay, trả lại lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm. Ảnh: Ngọc Tú

Trao đổi về kết quả xử lý, Trung tá Trịnh Xuân Hoàng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Xuân Đỉnh cho biết, đơn vị trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu thông tin phản ánh từ Báo Hànộimới. Mặc dù áp lực giao thông tĩnh trên địa bàn hiện nay rất lớn do mật độ cư dân tập trung tại các khu chung cư cao tầng trong khi hạ tầng kết nối vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, song lực lượng công an kiên quyết không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý hay để vi phạm kéo dài.

Theo ghi nhận, trong chiều ngày 1-10, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi dừng đỗ phương tiện đã được xử lý. Ảnh: Ngọc Tú

Xác định việc chấn chỉnh trật tự đô thị cần sự bền bỉ để tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", Trung tá Trịnh Xuân Hoàng khẳng định, trong thời gian tới, Công an phường Xuân Đỉnh sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra và xử lý vi phạm bằng nhiều giải pháp quyết liệt.

Cụ thể, các tổ công tác sẽ duy trì tuần tra lưu động khép kín địa bàn, tập trung vào các khung giờ cao điểm sáng, chiều và ban đêm để kịp thời phát hiện, xử phạt nghiêm những trường hợp dừng đỗ sai quy định, nhất là các hành vi đỗ xe bịt lối đi, đỗ sát ngã ba, ngã tư gây ùn tắc giao thông. Song song với đó, đơn vị chủ động kết hợp hình thức phạt nguội thông qua việc ghi hình phương tiện vi phạm tại các tuyến phố có biển cấm.

Tương tự, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi dừng đỗ phương tiện trên phố Xuân Tảo đã được xử lý (ảnh chụp chiều ngày 1-10). Ảnh: Ngọc Tú.

Bên cạnh công tác tuần tra xử phạt, Công an phường sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị trông giữ phương tiện được cấp phép trên các tuyến đường như Đỗ Nhuận hay Xuân Tảo, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép nếu phát hiện trông giữ quá phạm vi cho phép.

Lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với ban quản trị các tòa nhà chung cư, các hộ kinh doanh ven đường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, cùng chung tay xây dựng tuyến phố văn minh, an toàn.