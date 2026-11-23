Trước tình hình đó, Công an phường Vũng Tàu đã tạo điểm sáng bằng việc đẩy mạnh triển khai và hướng dẫn nhân dân, khách du lịch cài đặt ứng dụng "SOS ANTT", tạo nên 'tấm khiên' vững chắc từ không gian mạng đến đời thực.

Chủ động trước 'cơn sóng biến động nhân khẩu'

Đặc thù là một địa bàn thu hút du lịch của TP.Hồ Chí Minh, phường Vũng Tàu hàng tuần và đặc biệt vào các kỳ nghỉ lễ luôn đón nhận một lượng khách du lịch lớn. Sự gia tăng đột biến về nhân khẩu, bao gồm cả du khách thập phương lẫn lượng lớn công nhân, người lao động từ các nơi đổ về làm ăn, sinh sống khiến ANTT tại đây luôn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp. Kẻ xấu thường lợi dụng sự đông đúc để trà trộn, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và gây rối trật tự công cộng.

Người dân cài đặt ứng dụng SOS ANTT tại Công an phường khi đến làm việc - Ảnh: THẮNG LỢI

Nhận diện rõ những thách thức đó, Công an phường Vũng Tàu không để bị động mà quyết tâm đi trước một bước. Công an phường tổ chức mô hình tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách cài đặt ứng dụng "SOS ANTT". Đây không chỉ là bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác giữ gìn trật tự trị an, mà còn là minh chứng cho tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an phường Vũng Tàu.

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn - Trưởng Công an phường Vũng Tàu chia sẻ: "Làm thế nào để mỗi người dân, mỗi người công nhân sau một ngày lao động vất vả, hay mỗi du khách khi đặt chân đến phường Vũng Tàu tham quan đều cảm thấy thực sự an toàn và hài lòng tuyệt đối?. Từ tâm tư ấy, chúng tôi đã triển khai kế hoạch ra quân, thiết kế các quầy 'SOS ANTT' lưu động ngay tại Tháp Tam Thắng, cán bộ chiến sĩ túc trực, tận tình hướng dẫn từng người dân và du khách cài đặt ứng dụng hữu ích này".

Thượng Tá Phạm Quốc Tuấn cùng BCH Công an phường Vũng Tàu - Ảnh: THẮNG LỢI

Thời gian qua, hình ảnh người chiến sĩ và an ninh cơ sở Công an phường Vũng Tàu kiên nhẫn hướng dẫn nhân dân, người lao động, từng đoàn khách du lịch tải và sử dụng ứng dụng "SOS ANTT" đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Ứng dụng với các tính năng như: gọi điện khẩn cấp, gửi định vị khi gặp sự cố, phản ánh nhanh tin báo tội phạm... đã nhanh chóng trở thành 'tấm khiên' trên chiếc điện thoại di động của mỗi người.

Khách du lịch cùng người dân cài đặt ứng dụng "SOS ANTT" tại Quảng trường Tam Thắng - Ảnh: THẮNG LỢI

Anh Nguyễn Hữu Anh, một du khách đến từ miền Bắc chia sẻ: "Đến tham quan Tháp Tam Thắng giữa biển người đông đúc trong mùa lễ hội chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, ban đầu tôi cũng hơi lo ngại. Nhưng khi được các đồng chí Công an phường ân cần hướng dẫn cài ứng dụng 'SOS ANTT', chỉ một nút bấm là kết nối thẳng với trực ban Công an, tôi cảm thấy thực sự an tâm và ấn tượng với sự chu đáo của chính quyền nơi đây".

Gìn giữ trọn vẹn sự bình yên cho 'phố biển'

Không chỉ mang lại tấm khiên bảo vệ vững chắc cho khách du lịch, ứng dụng "SOS ANTT" còn thực sự đi vào đời sống, trở thành điểm tựa an tinh thần cho chính những người dân bám trụ mưu sinh trên địa bàn. Chị Trần Mỹ Hiền, một hộ dân sinh sống và kinh doanh lâu năm tại hẻm 81, Thuỳ Vân, phường Vũng Tàu phấn khởi chia sẻ: "Từ ngày được các đồng chí CSKV Phan Minh Hiền xuống tận hẻm vận động, tận tình hướng dẫn cài đặt ứng dụng, thực sự tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Có dấu hiệu gì bất thường, bà con chỉ cần thao tác báo tin qua ứng dụng là lực lượng xuống nắm tình hình ngay. Nhờ ANTT được đảm bảo mà đời sống của cư dân thêm phần tốt đẹp, bà con tiểu thương chúng tôi buôn bán cũng an tâm, phấn khởi hơn rất nhiều".

Người dân sinh sống tại phường Vũng Tàu được CBCS đến tận nhà hướng dẫn cài đặt ứng dụng- Ảnh: THẮNG LỢI

Không dừng lại ở những hiệu quả bước đầu, chiến dịch phủ sóng ứng dụng bảo vệ an ninh này đang ghi nhận những con số ấn tượng. Chia sẻ về tiến độ triển khai, Trung tá Nguyễn Thế Nam - Phó Trưởng Công an phường Vũng Tàu cho biết: “Với chúng tôi, những con số không phải là thành tích để báo cáo, mà là thước đo niềm tin của nhân dân. Việc có tới 13.182 người dân và du khách chủ động cài đặt ứng dụng trong giai đoạn đầu cao hơn nhiều so với dự tính, cho thấy bà con luôn đồng hành cùng lực lượng Công an. Sự hưởng ứng nhiệt tình ấy chính là động lực lớn nhất để toàn lực lượng Công an phường tiếp tục dồn sức, quyết tâm lan tỏa 'tấm khiên' bảo vệ này từ nay đến cuối năm để phủ sóng sự bình yên đến mọi ngõ ngách trên địa bàn".

Hình ảnh ứng dụng SOS ANTT được cài đặt trên điện thoại người dân - Ảnh: THẮNG LỢI

Việc số hóa công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm thông qua ứng dụng "SOS ANTT" không chỉ giúp lực lượng chức năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các tình huống, mà quan trọng hơn, đã khơi dậy mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giờ đây, mỗi người dân, người thợ hay du khách khi đến với phường Vũng Tàu đều trở thành một cộng tác đắc lực, sát cánh cùng lực lượng Công an. Bằng những bước đi chủ động, sáng tạo, Công an phường Vũng Tàu đang khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, thân thiện, quyết tâm gìn giữ trọn vẹn sự bình yên cho một điểm đến an toàn và đáng sống.