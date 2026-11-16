Công an phường Vĩnh Hưng hỗ trợ hai mẹ con hoàn thiện thủ tục cấp căn cước

Với tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ, Công an phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội đã chủ động rà soát, xác minh, tháo gỡ những vướng mắc về giấy tờ nhân thân; hỗ trợ hai mẹ con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoàn thiện thủ tục cấp căn cước.

Việc làm thiết thực không chỉ góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, sát dân, hết lòng vì nhân dân.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Thiếu tá Vũ Tiến Đạt, cảnh sát khu vực Công an phường Vĩnh Hưng nắm được thông tin hai mẹ con chị D.T. H. và cháu D. M. P (cư trú tại ngõ 159 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do ảnh hưởng của bệnh lý kéo dài cùng nhiều nguyên nhân khác, hai mẹ con chưa được đăng ký khai sinh, chưa có giấy tờ tùy thân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này gây nhiều trở ngại trong sinh hoạt, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Cán bộ Công an phường làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho mẹ con chị H.

Chia sẻ về hoàn cảnh hai mẹ con, ông Phan Đình Hào, tổ trưởng tổ dân phố số 7 cho biết, dù đã sinh sống trên địa bàn nhiều năm nhưng do những khó khăn riêng, cả hai vẫn chưa có giấy tờ chứng minh nhân thân.

Trước hoàn cảnh đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng đã chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ Công an phường; chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn và người thân khẩn trương rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn để từng bước tháo gỡ vướng mắc, xác lập thông tin nhân thân theo quy định của pháp luật.

Không chỉ hỗ trợ về thủ tục hành chính, Công an phường Vĩnh Hưng còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đến thăm hỏi, động viên, trao tặng những phần quà thiết thực, chia sẻ khó khăn, giúp hai mẹ con có thêm động lực ổn định cuộc sống.

Sau quá trình kiên trì xác minh, hoàn thiện các căn cứ pháp lý, thông tin của hai công dân đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thiếu tá Vũ Tiến Đạt trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hai mẹ con thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại trụ sở Công an phường.

Với nhiều người, căn cước là giấy tờ quen thuộc nhưng đối với hai mẹ con chị H., việc hoàn thiện thủ tục cấp căn cước mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là bước tháo gỡ những khó khăn về giấy tờ nhân thân kéo dài nhiều năm mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để hai mẹ con tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, chính sách an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân.

Từ việc làm cụ thể, giàu tính nhân văn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Hưng tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong phục vụ nhân dân, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.