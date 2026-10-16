Công an phường Việt Yên nhận đỡ đầu học sinh khó khăn

Hoạt động nhằm góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, nhân văn.

Các đại biểu trao kinh phí đỡ đầu cho em Vũ Hồng Ngọc.

Theo đó, Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Công an phường Việt Yên nhận đỡ đầu hai học sinh: Em Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 2016), học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Việt Yên số 1 và em Vũ Hồng Ngọc (sinh năm 2011), học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 1.

Cả hai em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ của Nguyên mắc bệnh ung thư và đã qua đời; bố lập gia đình mới, em cùng chị sống với bà ngoại tuổi cao, sức khỏe yếu do mắc bệnh tuyến giáp. Còn em Ngọc, bố em mất năm 2020, mẹ là công nhân bươn chải nuôi ba người con đang tuổi ăn học; gia đình thuộc diện cận nghèo, cuộc sống nhiều thiếu thốn.

Thông qua chương trình, mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, bắt đầu từ tháng 9/2026 đến khi các em đủ 18 tuổi. Nguồn kinh phí được huy động từ chi thường xuyên của đơn vị và xã hội hóa. Đây là sự tiếp sức lâu dài, giúp các em giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt, có thêm điều kiện học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Các đại biểu trao kinh phí đỡ đầu cho em Nguyễn Thảo Nguyên.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập hằng tháng, Công an phường còn hướng đến đồng hành, động viên các em trong quá trình học tập và trưởng thành. Qua đó, góp phần giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua hoàn cảnh, phấn đấu trở thành những công dân có ích.

Việc triển khai chương trình thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên phụ nữ Công an phường Việt Yên trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an, gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm lo cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng môi trường sống quan tâm, trách nhiệm và nghĩa tình trên địa bàn.