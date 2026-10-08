Công an phường Tương Mai tiếp nhận trình báo vụ tranh chấp phá dỡ công trình

Tối 7/10, Công an phường Tương Mai, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 7/10, qua nắm thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Tương Mai phát hiện 1 đoạn video, nội dung liên quan đến mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền xảy ra tại khu vực ngõ 55 Nguyễn An Ninh, Tương Mai.

Cùng ngày, Công an phường Tương Mai tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Hải B (SN 1993, HKTT tại phường Tương Mai) về việc đề nghị xác minh sự việc. Theo lời của anh B, trước đó, gia đình anh thuê chị Nguyễn Thị L (SN 1982, HKTT tại Tương Mai, Hà Nội) phá dỡ công trình tại nhà anh B ở ngõ 55 Nguyễn An Ninh.

Quá trình thi công, hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc phá dỡ; hai bên chấm dứt hợp đồng. Anh B đã chuyển cho chị L 20 triệu đồng. Từ nguyên nhân chấm dứt sớm, dẫn đến sự việc hai bên mâu thuẫn và có video mâu thuẫn giữa hai bên. Liên quan đến sự việc trên, hiện Công an phường Tương Mai chưa làm việc được với chị L để xác định ai đăng tải các video lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 7/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cuộc đối thoại giữa một phụ nữ được cho là đại diện đơn vị phá dỡ công trình và người đàn ông được xác định là chủ nhà tại ngõ 55, phố Nguyễn An Ninh.

Hình ảnh người đàn ông được cho là chủ nhà và khu vực phá dỡ xong. Ảnh chụp màn hình.

Theo nội dung được chia sẻ, sự việc xảy ra ngày 4/10. Trong đoạn video, người phụ nữ cho biết bà là người được thuê để phá dỡ công trình và cho rằng phía chủ nhà phải thanh toán tiền công sau khi công việc hoàn thành…

Đồng thời, người phụ nữ cho biết, bà đang giữ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên liên quan đến việc phá dỡ công trình. Về phía người đàn ông lại phủ nhận việc thuê đơn vị phá dỡ. Người này khẳng định, đây là đất của mình và cho rằng bản thân không yêu cầu người phụ nữ đến thực hiện công việc...

Vụ việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến khác nhau.