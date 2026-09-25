Công an phường Thục Phán tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 50 hộ dân

Thông qua hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; phát huy tinh thần chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại cơ sở.

Công an phường Thục Phán hướng dẫn người dân nhận diện một số loại ma túy phổ biến hiện nay.

Nội dung tuyên truyền: Thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; hướng dẫn nhận diện một số loại ma túy phổ biến và tìm hiểu tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, Công an phường lồng ghép tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, kiểm chứng tin giả và các hình thức giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra; phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.