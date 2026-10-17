Công an phường Thuận Giao liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã

Ngày 17/10, tin từ Công an phường Thuận Giao, TPHCM cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự, ngày 16/10/2026, Công an phường Thuận Giao đã kịp thời phát hiện, bắt giữ Hoàng Tuấn Nghĩa (SN 10/10/1994; thường trú tại thôn Đắk Long, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi), là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Hoàng Tuấn Nghĩa bị bắt giữ

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi phát hiện Nghĩa điều khiển xe ô tô di chuyển trên địa bàn phường, Công an phường Thuận Giao đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra và xác minh nhân thân đối tượng. Qua kiểm tra, xác định chính xác Nghĩa là đối tượng đang bị truy nã, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng tổ chức bắt giữ, bảo đảm xử lý kịp thời theo quy định pháp luật; sau đó bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Cũng trong ngày 16/10/2026, Công an phường Thuận Giao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM bắt giữ Đào Anh Vinh (SN 1974; thường trú tại thôn Bình Long, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM truy nã về tội Đánh bạc.

Hai đối tượng truy nã được phát hiện, bắt giữ trong cùng một ngày là kết quả cụ thể của tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự quyết tâm và hiệu quả trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn của Công an phường Thuận Giao. Đặc biệt, việc kịp thời phát hiện, kiểm tra, xác minh và bắt giữ Hoàng Tuấn Nghĩa cho thấy vai trò quan trọng của công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và vận dụng các biện pháp nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý đối tượng truy nã, góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Hoàng Tuấn Nghĩa tại cơ quan công an phường Thuận Giao

Kết quả trên còn thể hiện tinh thần “3 nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” của người chiến sĩ Công an nhân dân: chấp hành nghiêm kỷ luật, quy trình công tác; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; sâu sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, tận tụy thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Dịp này, Công an phường Thuận Giao cũng khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã, truy tìm hoặc có hành vi vi phạm pháp luật cần nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, chủ động đến cơ quan Công an gần nhất trình diện, đầu thú hoặc tự thú theo quy định pháp luật. Việc thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng và tự nguyện chấp hành pháp luật có thể được xem xét theo quy định, tạo cơ hội để người vi phạm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Việc lẩn trốn không thể giúp người vi phạm thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Công an phường Thuận Giao sẽ tiếp tục phát huy tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp bắt giữ các đối tượng truy nã, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, bình yên, văn minh.