Công an phường Thuận An: Lan tỏa yêu thương, chung tay chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, phát huy truyền thống tương thân tương ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, ngày 21/9, Công an phường Thuận An (TPHCM) và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khu phố Hưng Phước đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi đang được chăm sóc tại Mái ấm “Nhà Tình thương”, khu phố Hưng Phước, phường Thuận An.

Tại đây, Công an phường đã trao tặng 1.400 quyển tập, tổng trị giá 14.000.000 đồng nhằm góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập trong năm học mới. Đồng thời, tuyên truyền hoạt động thiết thực của mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ” đi vào chiều sâu. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, lực lượng Công an phường không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn chủ động lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an phường trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, nhất là nội dung gần dân, sát dân, chăm lo và hỗ trợ Nhân dân; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiện, trách nhiệm và luôn đồng hành cùng Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phường Thuận An ngày càng an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Qua chương trình, Công an phường Thuận An một lần nữa khẳng định tinh thần gần dân, hiểu dân, giúp dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.