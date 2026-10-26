Công an phường Thủ Dầu Một: Chủ động phòng ngừa cướp, cướp giật, nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản nhân dân

Các đối tượng cướp giật tài sản thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân khi tham gia giao thông, sử dụng điện thoại, đeo trang sức có giá trị hoặc để túi xách, tài sản ở vị trí dễ bị chiếm đoạt. Một số đối tượng có thể theo dõi nạn nhân, lợi dụng thời điểm đường vắng hoặc khu vực thiếu ánh sáng để thực hiện hành vi phạm tội.

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Công an phường Thủ Dầu Một khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sau: Bảo quản tài sản cá nhân: Không đeo nhiều trang sức có giá trị khi đi đường; không cầm điện thoại, tiền mặt hoặc để túi xách bất cẩn khi điều khiển xe máy. Nên đeo túi xách sát người, cất giữ tài sản cẩn thận và hạn chế để tài sản trong giỏ xe.

Nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông: Quan sát tình hình xung quanh khi dừng xe, nghe điện thoại hoặc chờ đèn tín hiệu. Hạn chế đi một mình qua những tuyến đường vắng vào ban đêm; lựa chọn lộ trình an toàn, có đủ ánh sáng. Chủ động bảo vệ tài sản tại nhà và cơ sở kinh doanh: Lắp đặt camera an ninh, hệ thống chiếu sáng, khóa cửa và thiết bị báo động phù hợp.

Các hộ kinh doanh, cửa hàng vàng bạc, cơ sở giao dịch tiền cần chú trọng bảo đảm an toàn trong quá trình giao nhận, vận chuyển tài sản có giá trị. Tăng cường cảnh giác tại nơi công cộng: Chú ý bảo quản điện thoại, ví tiền, túi xách tại chợ, khu vực mua sắm, nơi đông người và các điểm giao dịch. Không chủ quan, mất cảnh giác khi có người tiếp cận với biểu hiện bất thường.

Tích cực tham gia phòng, chống tội phạm: Khi phát hiện người hoặc phương tiện có biểu hiện nghi vấn, người dân cần ghi nhận thông tin trong điều kiện an toàn và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an. Không tự ý truy đuổi, đối đầu với đối tượng khi có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe.

Khi xảy ra vụ việc, người dân cần bình tĩnh, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của bản thân. Nhanh chóng trình báo Công an phường hoặc gọi số 113 khi cần hỗ trợ khẩn cấp về an ninh, trật tự. Cung cấp thông tin về đặc điểm nhận dạng, trang phục, phương tiện, hướng tẩu thoát của đối tượng và các hình ảnh camera liên quan nếu có.

Phối hợp với cơ quan Công an trong quá trình xác minh, điều tra; không tự ý phát tán thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Công an phường Thủ Dầu Một tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn phường Thủ Dầu Một an toàn, văn minh, bình yên. Mọi liên hệ qua số điện thoại: 0274.3822059 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.