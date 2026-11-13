Công an phường Tây Tựu lắng nghe ý kiến Nhân dân

Hội nghị được tổ chức thực hiện Kế hoạch số 494/KH-CAHN ngày 02/10/2026 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về đánh giá tình hình an ninh, trật tự và góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; Công văn số 7007/PX03-Đ2 về tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2026 và Kế hoạch số 198/KH-CATT-TH ngày 06/11/2026 của Công an phường Tây Tựu.

Trung tá Đào Thế Tùng – Phó trưởng Công an phường Tây Tựu phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội; đại diện Đảng ủy, UBND phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; khoảng hơn 200 đại diện các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đông đảo đại diện Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư; phản ánh những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đồng thời đóng góp ý kiến về tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, tác phong công tác và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khu vực. Đây cũng là dịp để Nhân dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Người dân phát biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Qua đánh giá và ý kiến đóng góp tại hội nghị, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường Tây Tựu cơ bản được ghi nhận có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư và di biến động nhân khẩu; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cư trú, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định. Trong công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý, giáo dục đối tượng, các đồng chí chủ động gọi hỏi, răn đe, phối hợp với các lực lượng và tổ chức cơ sở để giữ gìn an ninh, trật tự.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát khu vực luôn gần gũi, lễ phép, lắng nghe và tôn trọng Nhân dân, tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan tâm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và trẻ em. Qua đó, từng bước củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân đối với lực lượng Công an tại cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Anh Đức - Trưởng Công an phường trả lời các ý kiến góp ý của người dân tại Hội nghị

Thông qua hội nghị, Công an phường Tây Tựu mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng đối với lực lượng Công an; kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ địa bàn dân cư, chủ động tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, không để hình thành các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Việc tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” không chỉ là dịp để lực lượng Công an nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân, lấy sự tin tưởng, đồng tình và ủng hộ của Nhân dân làm động lực để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ.

Với phương châm “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, Công an phường Tây Tựu quyết tâm tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, trách nhiệm, tận tụy, thực sự là điểm tựa tin cậy của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng phường Tây Tựu ngày càng bình yên, văn minh, phát triển.