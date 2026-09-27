Công an phường Tân Thành trao giấy khai sinh, thẻ căn cước cho nhân khẩu đặc thù

Trong số nhân khẩu đặc thù được cấp giấy khai sinh, thẻ căn cước, bà Trần Thị Nan là công dân sinh tại Campuchia, lớn lên theo người bà con sang Việt Nam lang thang và sinh sống tại phường Tân Thành cho đến nay, không có một giấy tờ tuỳ thân nào.

Gần đây, bà Trần Thị Nan được Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Thành thu thập xác minh và hỗ trợ cấp giấy khai sinh và phối hợp Công an phường Phú Mỹ cấp căn cước. Bà Trần Thị Nan rưng rưng cảm ơn Ban chỉ huy Công an phường Tân Thành đã tạo điều kiện để những người dân như bà có giấy tờ nhằm có thể giải quyết các thủ tục hành chính như mua bảo hiểm y tế...

Từ đầu năm đến nay, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công an phường Tân Thành đã xác minh thu thập và đề xuất cấp giấy khai sinh, thẻ căn cước công dân cho 9 nhân khẩu đặc thù.

Quá trình xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn về thời gian do công dân khai sinh sống ở nhiều nơi, không có thông tin hoặc thông tin không rõ ràng. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, Công an phường Tân Thành đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ quản lý nhà nước và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Trung tá Trần Ngọc An, Phó Trưởng Công an phường Tân Thành, lấy danh chỉ bản tra cứu cho nhân khẩu đặc thù.

Hoạt động tặng thẻ bảo hiểm y tế, cấp căn cước cho nhân khẩu đặc biệt, hay kích hoạt định danh điện tử lưu động... của Công an phường Tân Thành cũng như các xã, phường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã thể hiện rõ tinh thần phong trào thi đua “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” một cách thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang thực hiện chiến dịch cấp căn cước cho các trường hợp nhân khẩu đặc thù.