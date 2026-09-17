Công an phường Tân Phong tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn, nhận biết nguy cơ từ ma túy, thuốc lá điện tử và cách ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn, bạo lực học đường.

Cán bộ Công an phường Tân Phong tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh tại phân hiệu Bản Giang.

Học sinh được trao đổi về hình thức, nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường và cách xử lý khi chứng kiến bạn bè đánh nhau; qua đó nâng cao ý thức không cổ vũ, quay clip hay chia sẻ các hành vi bạo lực, mà cần kịp thời báo cho người lớn, thầy cô hoặc lực lượng chức năng.

Học sinh Trường THCS Tân Phong phân hiệu San Thàng tham gia buổi tuyên truyền.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an phường Tân Phong góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh ngay từ đầu năm học.

Phụ trách phân hiệu San Thàng trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu, phụ trách phân hiệu San Thàng đã trao học bổng cho 5 học sinh nghèo vượt khó của trường.