Công an phường Tân Giang hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục

Tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, Công an phường Tân Giang chú trọng đổi mới phương thức làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Các thủ tục liên quan đến đăng ký cư trú, cấp căn cước, định danh điện tử được triển khai gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ hướng dẫn người dân đăng ký thủ tục hành chính tại Công an phường Tân Giang.

Đến thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cư trú, bà Hoàng Thị Ngoan, tổ Hòa Chung 2, phường Tân Giang được cán bộ Công an phường hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện, hỗ trợ giải quyết thủ tục trên hệ thống.

Bà Hoàng Thị Ngoan cho biết: Đến Công an phường làm thủ tục thay đổi thông tin cư trú, tôi được cán bộ hướng dẫn cụ thể, tận tình các bước thực hiện. Các thông tin được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống nên thủ tục khá nhanh chóng, thuận tiện. Tôi thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân tiết kiệm thời gian, không phải đi lại nhiều lần.

Đến thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước, bà Hà Thị Duyên, tổ Tân Bình 1, phường Tân Giang, được cán bộ Công an phường hướng dẫn thao tác trên hệ thống, giúp quá trình thực hiện thuận lợi hơn. Bà Hà Thị Duyên chia sẻ: Trước đây, tôi chưa nắm rõ các bước thực hiện thủ tục trên hệ thống. Khi đến Công an phường, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, cụ thể từng bước nên việc làm lại căn cước diễn ra thuận lợi, không gặp khó khăn.

Cùng với việc hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, Công an phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, góp phần giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ

Hiệu quả cải cách hành chính tại Công an phường Tân Giang được thể hiện qua khối lượng hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận, xử lý 2.171 hồ sơ thường trú, 1.310 hồ sơ tạm trú, thu nhận 2.367 hồ sơ cấp thẻ căn cước và 2.692 tài khoản định danh điện tử. Công tác quản lý người nước ngoài được thực hiện nghiêm túc, xác thực thông tin đăng ký, khai báo tạm trú đối với 1.424 trường hợp, không để xảy ra vi phạm hoặc lưu trú trái phép. Trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, đơn vị tiến hành kiểm tra trên 5.000 lượt, xử lý hành chính 18 trường hợp, phạt tiền 13,5 triệu đồng.

Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tổ chức 30 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, phát hiện, xử phạt 5 cơ sở vi phạm quy định về lưu trú với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Bên cạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại trụ sở, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp các loại giấy tờ cá nhân và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Thông qua các đợt ra quân tại khu dân cư, tổ dân phố, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cập nhật thông tin, tích hợp giấy tờ và khai thác các tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ số, phát huy hiệu quả ứng dụng dữ liệu dân cư trong cải cách hành chính, từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Công an phường Tân Giang ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ, sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID tại các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Trung tá Vũ Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Công an phường Tân Giang cho biết: Thời gian tới, Công an phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, rà soát, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác.

Từ việc đổi mới quy trình, phương thức làm việc đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, Công an phường Tân Giang từng bước nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính mà còn giảm thời gian, công sức đi lại cho người dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.