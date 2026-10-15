Công an phường Tân Giang bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Đối tượng V.T.D tại cơ quan công an.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói giấy màu trắng, bên trong có một lớp giấy bạc màu vàng, chứa chất bột màu trắng dạng cục lẫn bột. Qua cân xác định, khối lượng chất bột màu trắng là 0,14 gam. Đối tượng khai nhận chất bột trên là ma túy dạng hêrôin.

Hiện Công an phường Tân Giang đang lập hồ sơ, tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.