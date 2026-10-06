Công an phường Tân Đông Hiệp tìm người thân cho trẻ sơ sinh bỏ trong túi ni-lông gần thùng rác

Cụ thể: Vào lúc 10 giờ ngày 6/10/2026, chị Đoàn Thị Quỳnh Như (SN 2003, tạm trú tại Tổ 7, khu phố Tân Mỹ, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) đi đổ rác cách dãy trọ 10m (ngoài đường), thì thấy 1 bé gái sơ sinh trong túi nylon màu vàng với tình trạng không có quần áo và đồ đạc gì, được để trước thùng rác nên chị Như bế về phòng trọ để vệ sinh, lấy đồ quấn lại rồi đem ra ngoài nhờ cô Trương Thị Tuyến ở gần đó hỗ trợ giúp đỡ. Sau đó, cô Tuyến trình báo cho Công an phường.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, sức khỏe ổn định

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã đến nơi xem xét và đưa cháu bé sơ sinh đến Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, tình trạng sức khỏe trẻ ổn định.

Để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ, Công an phường Tân Đông Hiệp thông báo đến toàn thể người dân: Ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, xin mời liên hệ ngay với Công an phường để làm thủ tục nhận lại con. Ai biết thông tin về người thân của trẻ hoặc biết về sự việc liên quan, vui lòng cung cấp cho Công an phường qua số điện thoại 02743.740.370 hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp. Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội để hoàn tất các thủ tục, điều kiện tốt nhất cho bé.