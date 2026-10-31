Công an phường Tam Quan ra mắt mô hình “Móc khóa An ninh số - Một chạm, vạn tiện ích”

Điểm nổi bật của mô hình là tích hợp mã QR trên móc khóa, giúp người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã để truy cập chuyên mục “Móc khóa An ninh số - Một chạm, vạn tiện ích” trên Trang thông tin điện tử phường Tam Quan.

Các tổ Công an phường ký kết thực hiện mô hình “Móc khóa An ninh số - Một chạm, vạn tiện ích”. Ảnh: Thái Ngân

Thông qua chuyên mục, người dân có thể tra cứu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử; tìm hiểu các quy định pháp luật, kiến thức phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, PCCC; đồng thời cập nhật thông tin về tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an phường.

Ngay sau lễ ra mắt, Công an phường Tam Quan đã tiến hành trao tặng móc khóa tích hợp mã QR cho các tiểu thương tại chợ Tam Quan, trực tiếp hướng dẫn cách quét mã, truy cập chuyên mục và sử dụng các tiện ích.

Cán bộ công an phường Tam Quan trao tặng móc khóa và hướng dẫn các hộ kinh doanh và người dân cách quét mã, truy cập. Ảnh: Thái Ngân

Hoạt động giúp người dân thuận tiện tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tội phạm.

Theo kế hoạch, Công an phường dự kiến triển khai khoảng 800 móc khóa tích hợp mã QR đến người dân trên địa bàn; đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung chuyên mục, bảo đảm thông tin chính xác, thiết thực, đáp ứng nhu cầu tra cứu và sử dụng của người dân.