Công an phường Sa Pa kết nối việc làm cho người yếu thế

Công an phường Sa Pa chủ động kết nối việc làm cho người yếu thế, người tái hòa nhập cộng đồng.

Xuất phát từ thực tế địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó, một bộ phận người dân còn gặp khó khăn về kinh tế, Công an phường Sa Pa đã tham mưu xây dựng mô hình “Việc làm cho người yếu thế, người tái hòa nhập cộng đồng”.

Mô hình hướng đến những người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện, phụ nữ dân tộc thiểu số và lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để triển khai mô hình, Công an phường Sa Pa chủ động rà soát, nắm bắt nhu cầu của từng trường hợp; đồng thời phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp tìm kiếm công việc phù hợp.

Người lao động tại Indigo Store Sa Pa có thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng.

Tại Indigo Store Sa Pa, cơ sở kinh doanh gắn với nghề dệt lanh, nhuộm chàm và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống ở Lao Chải, từ sự kết nối của Công an phường, chị Dương Thị Thanh, chủ cơ sở, đã tiếp nhận, đào tạo nghề và tạo việc làm cho hai lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong số này, một lao động là vợ của người đang điều trị nghiện ma tuý bằng Methadone; người còn lại là lao động dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, họ được hướng dẫn kỹ năng làm việc, tham gia sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống và có thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng.

H.A.S. hiện làm việc tại một quán phở ở phường Sa Pa.

Một trường hợp khác là H.A.S. (sinh năm 2009, trú tại phường Sa Pa), người được tha tù trước thời hạn. Thông qua hoạt động kết nối việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, S. đã tìm được việc làm tại quán Phở Thìn Hà Nội, số 15 phố Thác Bạc, phường Sa Pa, do anh Tạ Văn Đông làm chủ.

Công việc mới mở ra cơ hội để S. ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa thăm hỏi, động viên người yếu thế ổn định cuộc sống.

Sau khi được triển khai, mô hình đã nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, qua đó góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập và tiếp thêm động lực để người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự và lan tỏa tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”.