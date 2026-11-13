Công an phường Sa Pa huy động 250 người tìm kiếm du khách Kuwait mất liên lạc

Theo báo cáo của Công an phường Sa Pa, hồi 20 giờ 10 phút, ngày 10/11, đơn vị tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông Khalid Aldawoud, sinh ngày 7/12/1975.

Ông Khalid Aldawoud, sinh ngày 7/12/1975, quốc tịch Kuwait, mất liên lạc trong quá trình du lịch tại địa phương.

Khoảng 250 người được huy động triển khai tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc.

Qua xác minh, ông Khalid Aldawoud lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11. Đến khoảng 10 giờ ngày 7/11, ông thuê xe máy Yamaha PG-1 màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78, rời cơ sở lưu trú. Từ đó đến nay, gia đình không thể liên lạc và chưa xác định được tung tích của ông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương rà soát lịch trình di chuyển của du khách. Đồng thời, đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, để huy động sự hỗ trợ của người dân.

Đến tối 12/11, lực lượng Công an tìm thấy chiếc xe máy mà ông Khalid Aldawoud đã thuê tại khu vực Ô Quý Hồ.

Ngày 13/11, các lực lượng xác định khu vực hồ Thác Bạc và vùng giáp ranh xã Ngũ Chỉ Sơn là địa bàn trọng điểm, tập trung triển khai công tác tìm kiếm du khách mất liên lạc.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương tìm kiếm, xác minh tung tích và tình trạng an toàn của du khách.

Khoảng 250 người được huy động triển khai tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc.

Tham gia công tác tìm kiếm, lực lượng Công an có 135 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Quân sự 85 người và 30 người thuộc bộ phận chỉ huy, hậu cần.