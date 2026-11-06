Công an phường Sa Pa hỗ trợ người dân nhận lại tài sản bị mất

Thư cảm ơn của chị Quỳnh Phương.

Trước đó, trong quá trình sinh sống và làm việc tại Sa Pa, chị Nguyễn Quỳnh Phương (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thái Nguyên) không may để quên một chiếc máy tính xách tay MacBook Air M2 cùng một cuốn sổ cá nhân tại khu vực giáp ranh giữa Siêu thị Thùy Hiệp và khách sạn Full House, trên đường N1, phường Sa Pa.

May mắn, anh Hạng A Chang, trú tại tổ dân phố Suối Thầu, phường Sa Pa, sau khi phát hiện số tài sản trên đã chủ động mang đến Công an phường Sa Pa trình báo, nhờ lực lượng Công an xác minh, trao trả cho người để quên.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, Công an phường Sa Pa đã phối hợp xác minh, liên hệ và hỗ trợ chị Phương nhận lại đầy đủ tài sản bị thất lạc, bảo đảm nguyên vẹn.

Xúc động trước hành động đẹp của anh Hạng A Chang cùng sự tận tình giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa, chị Nguyễn Quỳnh Phương đã viết thư cảm ơn, gửi lời tri ân đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường và cá nhân anh Chang.

Những hành động này mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng của người dân, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.