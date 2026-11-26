Đối tượng N.T.T tại cơ quan công an

Ngày 25/11, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một địa chỉ trên đường Tôn Đức Thắng, tổ dân phố 4, phường Phú Thủy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 33 phút cùng ngày, chị Đ.Q.T.N. phát hiện bị mất một điện thoại iPhone 17 Pro Max màu trắng, trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Hành vi trộm cắp tài sản của N.T.T đã được camera ghi lại

Sau khi tiếp nhận tin báo vào lúc 14 giờ, Công an phường Phú Thủy phân công cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin, trích xuất dữ liệu camera an ninh, rà soát dấu vết và sàng lọc những người nghi vấn.

Tang vật vụ việc được Công an phường Phú Thủy thu hồi

Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định N.T.T (SN 1984, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) có liên quan nên đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, N.T.T thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Công an phường Phú Thủy đã thu giữ chiếc điện thoại là tang vật của vụ việc.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh với đối tượng N.T.T để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Clip ghi lại hành vi trộm cắp tài sản của N.T.T

Theo cơ quan công an, N.T.T có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Cướp tài sản. N.T.T vừa chấp hành xong án phạt tù về tội "Cướp tài sản" ngày 29/8/2026.