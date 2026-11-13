Công an phường Phú Thượng lắng nghe nhân dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Phú Thượng nhấn mạnh, hội nghị là dịp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh. Những ý kiến đóng góp sẽ giúp đơn vị phát huy các mặt làm tốt, kịp thời nhận diện hạn chế để khắc phục, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Phú Thượng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Văn Thiện, Phó Trưởng Công an phường đã báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các đại biểu tập trung trao đổi về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; những vấn đề còn nổi cộm tại địa bàn dân cư; trách nhiệm của cảnh sát khu vực trong nắm tình hình, tiếp xúc nhân dân, cũng như tinh thần, thái độ và văn hóa giao tiếp, ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường cho biết, qua nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị, cơ bản đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát khu vực trong việc gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Người dân ở tổ dân phố Phú Xá 1 đánh giá cao về tinh thần và trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực. Ảnh: Cao Kỳ

Tuy nhiên, lãnh đạo phường cũng lưu ý một số thách thức cần tập trung giải quyết, nhất là quản lý cư trú tại các khu chung cư, khu đô thị và địa bàn có đông người nước ngoài. Hiện phường có hơn 3.000 người nước ngoài đến từ 90 quốc tịch; trường hợp chưa đăng ký tạm trú hoặc hết hạn nhưng chưa đăng ký lại cần được quan tâm.

Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2026, phường Phú Thượng đã sắp xếp 25 tổ dân phố thành 16 tổ dân phố, đồng thời lực lượng cảnh sát khu vực được phân công địa bàn mới. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa cảnh sát khu vực với tổ trưởng tổ dân phố, ban quản lý, ban quản trị các tòa nhà có ý nghĩa quan trọng trong nắm bắt tình hình dân cư và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cao Kỳ

Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thế Cường đề nghị Công an phường tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, xây dựng quy chế phối hợp với tổ dân phố và phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, địa phương đặt mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026; đồng thời chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng.