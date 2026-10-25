Công an phường Phú Lương tăng cường đối thoại với nhân dân, chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Hội nghị được tổ chức tại hội trường Tổ dân phố Thượng Mạo, với sự tham gia của đồng chí Lã Quang Thức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn - Phó Trưởng Công an phường phụ trách; cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy, cán bộ nghiệp vụ, Cảnh sát khu vực, đại diện các đoàn thể, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và đông đảo Nhân dân trên địa bàn 3 TDP.

Đại diện lãnh đạo phường, Ban Chỉ huy Công an phường, cùng đại diện các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công an phường thông tin về tình hình an ninh, trật tự, đồng thời tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tập trung vào hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật, đột nhập nhà dân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Người dân được hướng dẫn nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; thận trọng trước các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc và những yêu cầu chuyển tiền chưa được xác minh.

Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn - Phó Trưởng Công an phường phụ trách phát biểu.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, đại diện các tổ dân phố báo cáo tình hình an ninh, trật tự, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng thời nêu những vấn đề nổi lên, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cần giải quyết. Đây cũng là dịp để người dân trực tiếp phản ánh các vụ việc liên quan đến trật tự công cộng, mâu thuẫn trong khu dân cư, quản lý cư trú và những dấu hiệu có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn.

Đại diện các tổ dân phố và người dân phản ánh những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Các ý kiến, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại theo từng lĩnh vực, xác định đầu mối phụ trách để kiểm tra, xác minh, phối hợp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Công an phường chú trọng việc giải quyết các vấn đề từ sớm, từ cơ sở, hạn chế để những vụ việc nhỏ kéo dài, phát sinh phức tạp.

Các ý kiến được tiếp nhận, phân loại để kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chức năng.

Thông qua hội nghị, Công an phường Phú Lương tiếp tục đề cao vai trò của lực lượng Cảnh sát khu vực trong nắm tình hình địa bàn, duy trì mối liên hệ với Nhân dân; đồng thời tăng cường phối hợp với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Lắng nghe ý kiến nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Việc duy trì giao ban, lắng nghe ý kiến nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới xây dựng địa bàn phường Phú Lương an toàn, ổn định, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.