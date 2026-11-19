Ngày 19/11, Công an phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026. Trung tá Trần Thái Long, Trưởng Công an phường Phú Lợi chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường và các phòng chức năng thuộc UBND phường Phú Lợi.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 được diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/11 trên địa bàn phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ với nhiều hoạt động như: Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo vào tối ngày 21/11; Giải đua ghe Ngo diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11; trình diễn thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu; Lễ Cúng Trăng; Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026 cùng nhiều hoạt động khác.

Trung tá Trần Thái Long, Trưởng Công an phường phát biểu tại hội nghị.

Lễ hội là một trong những sự kiện góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer. Các hoạt động tại Lễ hội sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo du khách, người dân đến tham quan tại địa phương.

Do đó, để bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Lễ hội, Công an phường Phú Lợi huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức Lễ hội.

Trong đó, đẩy mạnh công tác nắm địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trộm cắp, cướp và cướp giật tài sản. Tăng cường quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự và các điểm trông giữ phương tiện; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ và việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, Công an phường huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và các đơn vị chức năng bố trí các chốt chặn, điều tiết giao thông trên các tuyến đường; tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ tại các khu vực đông người, các tuyến đường trung tâm và các khu vực diễn ra hoạt động của Lễ hội, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trước, trong và sau lễ hội.

Với tinh thần “chủ động - kịp thời - hiệu quả”, Công an phường Phú Lợi quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần vào sự thành công của Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026.