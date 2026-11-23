Công an phường Hai Bà Trưng kết hợp NSND Minh Hằng làm video cảnh báo đua xe

Trong phòng làm việc của Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, người bà mặc áo xanh, đầu quấn khăn một mực quả quyết cháu mình ngoan nhất nhà, không thể bốc đầu đua xe. Bà còn dọa "kiện lên Facebook" nếu công an bắt nhầm. Ngồi bên cạnh, cô cháu gái mếu máo bảo mình đi học nhóm về thì bị đưa vào trụ sở. Đối diện hai bà cháu, cán bộ công an không đôi co. Anh đối đáp bằng lời hát trên nền nhạc sôi động rồi chìa điện thoại chiếu thước phim trích xuất từ hệ thống camera giám sát. Trên màn hình, cô cháu "ngoan nhất nhà" đang phóng xe không đội mũ bảo hiểm, hò hét giữa đêm phố Hà Nội.

Tình huống ấy mở đầu cho clip tuyên truyền dài gần hai phút rưỡi mang tên "Dân tổ đường đua, lên phường thêm án" của Công an phường Hai Bà Trưng. Thay cho lối đọc văn bản luật khô cứng, ê-kíp chọn hình thức nhạc chế đối đáp có tiết tấu nhanh, bắt tai. Âm thanh chuyển mạch gọn từ tiếng nẹt pô ầm ĩ ngoài đường vào thẳng bàn làm việc tại trụ sở phường, xen kẽ những câu thoại chêm đúng ngôn ngữ giới trẻ như "xe cháu mới độ đấy" hay "nhục lắm bà à". Hình ảnh dựng theo lối tương phản giữa vẻ ngang ngược khi lạng lách dưới đèn đêm với dáng ngồi cúi gằm trên thùng xe tải chuyên dụng lúc bị tổ tuần tra đưa về phường.

Sức hút của sản phẩm nằm ở kịch bản chạm đúng hai lỗ hổng nhận thức ngoài đời thực. Thứ nhất là tâm lý sỹ diện nhất thời của một bộ phận thanh thiếu niên, sẵn sàng tụ tập chạy xe thành đoàn, dàn hàng ngang, lạng lách, bốc đầu vì sợ "không đua sẽ nhục" trước bạn bè.

Thứ hai là thói quen nuông chiều, bênh con cháu thiếu tỉnh táo của nhiều gia đình. Cú ngoặt đắt giá rơi vào nửa sau clip khi cán bộ công an tra cứu giấy đăng ký và chỉ rõ chiếc xe đứng tên người bà. Biết cháu chưa đủ tuổi chạy xe vượt quá phân khối nhưng người lớn vẫn giao chìa khóa. Từ thế đi đòi kiện, người bà sững lại lúc nghe mời ký biên bản vì chính mình cũng bị phạt. Tiếng kêu "con báo hại bà mày rồi" khiến khán giả bật cười, nhưng sau tiếng cười là cảm giác giật mình về trách nhiệm quản lý con em.

Cách kể chuyện thêm phần thuyết phục nhờ sự đồng hành của NSND Minh Hằng và diễn viên Yến Nguyễn bên cạnh các cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng. Lối diễn tự nhiên, biểu cảm linh hoạt của nghệ sĩ gạo cội giúp tiết mục tránh được cảm giác gượng gạo thường thấy ở nhiều tiểu phẩm tuyên truyền. Khi nghệ sĩ hóa thân thành người dân vướng lỗi vi phạm còn cán bộ công an giữ vai phân tích lý lẽ, khoảng cách giữa lực lượng thực thi pháp luật với công chúng trên mạng xã hội được kéo lại rất gần.

Thanh thiếu niên hiện nay tiếp nhận thông tin chủ yếu qua video ngắn. Công an cơ sở chủ động bắt tay người nổi tiếng, đưa kiến thức pháp luật vào giai điệu giải trí là cách làm sát thực tế, giữ người trẻ ở lại xem đến giây cuối thay vì lướt bỏ.

Không dừng ở tiếng cười, đoạn kết của clip chuyển tông dứt khoát. Nhạc tắt hẳn. Khung hình chuyển về Trung tâm Giám sát Camera của Công an phường Hai Bà Trưng với hàng chục màn hình theo dõi trực tiếp các tuyến phố.

Tại đây, cán bộ tuyên truyền Nguyễn Ngọc Khoa phổ biến ngắn gọn từng chế tài hiện hành. Hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng theo điểm a, khoản 9, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt từ 8 đến 10 triệu đồng cũng áp dụng với người giao xe cho người chưa đủ tuổi, không đủ điều kiện điều khiển theo khoản 10, Điều 32 Nghị định này. Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn đối diện án hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thời gian qua, tình trạng tụ tập chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, đe dọa tính mạng người cầm lái lẫn người đi đường.

Công an phường Hai Bà Trưng khuyến cáo các bạn trẻ tuyệt đối không tổ chức hay cổ vũ đua xe trái phép, không bốc đầu, lạng lách hoặc dàn hàng ngang gây cản trở giao thông, chấp hành nghiêm luật khi ra đường. Giữa những tuyến phố đã phủ kín camera giám sát quét liên tục ngày đêm, mọi pha thể hiện liều lĩnh đều khó thoát ống kính.

Đừng vì vài phút bốc đồng ngoài đường phố mà tự đăng ký cho mình một "voucher nghỉ dưỡng miễn phí" tại buồng giam.