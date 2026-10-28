Công an phường Phan Thiết vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Đối tượng Nguyễn Duy Khang tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Duy Khang bị truy nã theo Quyết định số C11315/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 1/8/2026 về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và xác minh thông tin, Công an phường Phan Thiết đã triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục để Khang nhận thức rõ trách nhiệm trước pháp luật, tự nguyện ra đầu thú.

Với sự kiên trì vận động của cán bộ, chiến sĩ, ngày 27/10, Khang đã đến Công an phường Phan Thiết trình diện. Sau khi tiếp nhận, Công an phường đã lập biên bản và tiến hành tạm giam Nguyễn Duy Khang để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.