"Người lạ" trong ống cống

Cuối giờ chiều 23/11 vừa qua, trong tiết trời mưa phùn, gió lạnh, khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện một người đàn ông trú ngụ trong ống cống nằm tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21, phường An Khê, TP Đà Nẵng.

Sau khi được đưa về trụ sở Công an phường An Khê, người đàn ông được cán bộ, chiến sĩ ân cần động viên, xác minh nhân thân. Qua đó, lực lượng Công an xác định anh là Phạm Hữu Tiến (SN 1995), nguyên quán Đồng Du, Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Tiến cho biết, từ năm 2019 đến nay, anh sống lang thang, không liên lạc với gia đình, nay đây mai đó, phiêu bạt qua nhiều địa phương.

Ống cống từng là nơi trú ngụ của anh Phạm Hữu Tiến trong những ngày lưu lạc, trước khi được Công an phường An Khê giúp tìm lại gia đình.

Theo Tiến chia sẻ, năm 2017, Tiến sang Nhật Bản du học với hy vọng vừa học tập, vừa làm thêm, có điều kiện phụ giúp gia đình. Chuyến đi mang theo nhiều kỳ vọng của bản thân và cả những mong mỏi của người thân. Để có kinh phí cho Tiến du học, gia đình đã phải vay mượn, chắt chiu, dành dụm một khoản tiền lớn.

Thế nhưng, hành trình nơi đất khách không diễn ra như mong đợi. Vì nhiều lý do, Tiến phải thôi học và trở về nước. Mang nặng mặc cảm vì nghĩ mình đã phụ công sức, tiền bạc và niềm tin mà gia đình gửi gắm, Tiến không đủ can đảm trở về nhà. Từ sự mặc cảm ấy, Tiến lựa chọn im lặng, cắt đứt liên lạc với người thân từ năm 2019.

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày phiêu bạt từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng. Không công việc ổn định, không nơi cư trú, Tiến sống lay lắt qua ngày... và cuối cùng là tự ý "cư trú tại ống cống" chưa thi công tại khu đất trống trên đường Nhơn Hòa 21, phường An Khê.

Ngay khi tiếp nhận trường hợp của Tiến, Công an phường An Khê không chỉ thực hiện việc kiểm tra, xác minh nhân thân theo quy định mà còn đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh của anh. Bằng sự gần gũi, kiên trì, cán bộ, chiến sĩ đã trò chuyện, động viên, tìm hiểu từng thông tin dù nhỏ nhất, với mong muốn giúp người đàn ông này sớm tìm lại người thân.

Từ những dữ liệu ban đầu còn ít ỏi, Công an phường An Khê khẩn trương phối hợp Công an xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình, rà soát, xác minh thông tin, tìm kiếm địa chỉ gia đình anh Tiến. Quá trình kết nối được triển khai với tinh thần trách nhiệm và sự khẩn trương, bởi phía sau người đàn ông đang sống cảnh lang thang ấy là một gia đình có thể đã mòn mỏi chờ đợi tin tức suốt nhiều năm.

“Ba nhất” được cụ thể hóa từ những việc làm thiết thực

Niềm vui đã đến khi lực lượng Công an tìm được thân nhân và chủ động liên hệ thông báo. Biết tin người con mất liên lạc gần 7 năm vẫn còn sống, hiện đang ở Đà Nẵng, gia đình Tiến không giấu được xúc động, nhanh chóng thu xếp vào Đà Nẵng đón anh trở về. Hành trình lưu lạc tưởng chừng chưa biết ngày kết thúc của Tiến cuối cùng đã có một cái kết ấm áp: Được trở vềtrong vòng tay những người thân yêu.

Công an phường An Khê thăm hỏi, động viên gia đình anh Phạm Hữu Tiến trong ngày đoàn tụ sau gần 7 năm xa cách.

Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối gia đình, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê còn tự nguyện hỗ trợ Tiến một phần chi phí, quần áo và những vật dụng thiết yếu cho hành trình trở về quê nhà. Những việc làm giản dị nhưng thiết thực ấy càng khiến con đường trở về của người thanh niên từng sống trong ống cống thêm ấm áp.

Xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của lực lượng Công an phường An Khê, ông Phan Hữu Mạnh, đại diện gia đình anh Tiến, đã viết thư gửi lời cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị vì đã giúp gia đình tìm lại người thân sau gần 7 năm mất liên lạc.

“Thay mặt gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê đã nhiệt tình quan tâm, hỗ trợ tìm lại người thân của gia đình bị mất liên lạc từ năm 2019. Sau nhiều năm mong ngóng, chờ đợi và tìm kiếm, nhờ sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí, gia đình chúng tôi đã có được niềm vui đoàn tụ, tưởng chừng như rất khó trở thành hiện thực”, ông Mạnh bày tỏ trong thư.

Ông Mạnh cũng chia sẻ, sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ. Thay mặt gia đình, ông gửi lời biết ơn sâu sắc, chúc tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân sáng 24/11, Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Công an phường An Khê cho biết: "việc phát hiện, xác minh và kết nối thành công để anh Phạm Hữu Tiến đoàn tụ với gia đình là kết quả của tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lá thư cảm ơn của gia đình anh Tiến là sự ghi nhận chân thành đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê.

Điều đáng quý trong câu chuyện này không chỉ là việc tìm được nhân thân, địa chỉ gia đình của một người mất liên lạc gần 7 năm, mà còn ở cách ứng xử đầy trách nhiệm, sẻ chia với một hoàn cảnh khó khăn. Không dừng lại ở việc kiểm tra, xác minh hành chính, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê đã chủ động thăm hỏi, động viên, kiên trì tìm kiếm thông tin, giúp Tiến có cơ hội trở về với gia đình.

Đó chính là biểu hiện sinh động của tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Gần dân không chỉ là bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, quản lý nhân hộ khẩu mà còn là biết lắng nghe, thấu hiểu, kịp thời giúp đỡ người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tinh thần “Kỷ luật nhất”, “Trung thành nhất” cũng được thể hiện qua sự nghiêm túc, trách nhiệm trong từng khâu công tác, từ tuần tra, phát hiện, tiếp nhận đến xác minh, phối hợp tìm kiếm thân nhân. Qua đó cho thấy, phong trào thi đua “Ba nhất” không phải là những khẩu hiệu chung chung mà được cụ thể hóa bằng hành động, bằng hiệu quả công tác và sự ghi nhận của Nhân dân".