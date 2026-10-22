Công an phường Nùng Trí Cao tuyên truyền pháp luật cho hơn 900 giáo viên, học sinh

Công an phường Nùng Trí Cao tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thị Xuân.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và ma túy. Nội dung được truyền đạt bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trong học tập, sinh hoạt.

Thông qua hoạt động, học sinh được nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không ma túy.