Công an phường Ngũ Hành Sơn ra quân cao điểm 60 ngày phòng, chống ma túy

Lãnh đạo Công an phường quán triệt nhiệm vụ trước lúc ra quân

Đúng 4 giờ cùng ngày, 205 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại các địa bàn, cơ sở có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy. Qua kiểm tra 21 cơ sở nhà cho thuê, 4 cơ sở bar, pub và 2 quán internet, lực lượng Công an tiến hành test nhanh ma túy đối với 112 trường hợp, qua đó phát hiện 5 trường hợp có kết quả dương tính.

Tiến hành kiểm tra các nhà cho thuê

Đợt ra quân nhằm chủ động rà soát, phát hiện, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan đến ma túy; kịp thời nhận diện những địa bàn, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Kiểm tra tại cơ sở Internet

Thời gian tới, Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục tăng cường công tác rà soát, quản lý đối tượng; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, đơn vị chú trọng phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lập biên bản những trường hợp dương tính với ma tuý

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an phường Ngũ Hành Sơn quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm 60 ngày, góp phần làm sạch, chuyển hóa địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, bình yên, không ma túy.

X.SƠN