Công an phường Nghi Sơn ra quân kiểm tra ma túy đối với những dịch vụ nhạy cảm

Ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội. Không chỉ trực tiếp hủy hoại sức khỏe thể chất, tinh thần của người sử dụng, tệ nạn ma túy còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình yên của nhân dân.

Xét nghiệm ma túy đối với người nước ngoài lao động trên địa bàn

Công an phường Nghi Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Sau hơn một tháng triển khai, Công an phường Nghi Sơn đã tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với 201 trường hợp, trong đó có 116 trường hợp là người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn và 85 trường hợp là công dân Việt Nam.

Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ

Trong số 85 trường hợp người Việt Nam được xét nghiệm, có 23 trường hợp là nhân viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh karaoke và cơ sở kinh doanh có điều kiện; 57 trường hợp thuộc diện quản lý sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn phường.

Đáng chú ý, qua công tác rà soát, kiểm tra và đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an phường đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý 1 trường hợp có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định.

Những kết quả bước đầu trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an phường Nghi Sơn trong triển khai các nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng có thể biến tướng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý của lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, trong thời gian tới, Công an phường Nghi Sơn sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của đợt cao điểm 90 ngày đêm; tăng cường công tác rà soát, quản lý đối tượng, kiểm tra địa bàn, tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với các trường hợp thuộc diện kiểm tra theo quy định; đồng thời tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và các loại tội phạm khác.