Công an phường Nam Nha Trang đưa 2 thanh niên ẩu đả giữa ngã tư đông người về làm việc

Chiều 13-10, đại diện Công an phường Nam Nha Trang cho biết, đơn vị đã xác định và đưa 2 đối tượng liên quan đến vụ xô xát xảy ra trên đường phố vào đêm 12-10 là Kỳ Ngọc Hoàng Kh. (sinh năm 2003) và Phan Hiếu H. (sinh năm 2009), cùng trú đường 2 tháng 4, phường Nha Trang về trụ sở làm việc.

Ảnh chụp màn hình clip ghi lại sự việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu, 2 đối tượng khai nhận nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do bị người khác “tạt đầu” xe máy khi đang di chuyển trên đường.

Trước đó, đêm 12-10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 10 giây ghi lại cảnh một nhóm thanh niên xô xát tại ngã tư đại lộ Nguyễn Tất Thành - Võ Văn Kiệt, thuộc phường Nam Nha Trang. Hình ảnh trong clip cho thấy, nhiều thanh niên đi xe máy dừng giữa lòng đường, ngay trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, rồi tranh cãi, xô đẩy nhau. Một số người đứng bên ngoài chỉ tay, túm kéo nhau, còn những người khác vẫn ngồi trên xe máy.

Đáng chú ý, một nam thanh niên tiến lại gần người đang ngồi trên xe máy và vung tay hành hung. Vụ việc xảy ra giữa làn đường khi đèn tín hiệu giao thông đang bật xanh, gây cản trở lưu thông.

Công an phường Nam Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng nêu trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.