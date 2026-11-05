Công an phường Nam Định xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Công an phường Nam Định triển khai kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2026. Ảnh: Viết Dư

Chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh với tội phạm

Phường Nam Định hiện có 51.784 hộ dân với 193.246 nhân khẩu. Quy mô dân cư lớn khiến khối lượng công việc quản lý cư trú, bảo đảm trật tự đô thị tăng cao. Trong khi đó, phương thức hoạt động của các loại tội phạm ngày càng đa dạng, đan xen giữa tội phạm truyền thống và tội phạm công nghệ cao.

Trước yêu cầu thực tế, Công an phường tập trung nắm chắc địa bàn, chủ động phát hiện các yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề về bảo đảm an ninh, trật tự; tham mưu UBND phường ban hành hơn 45 kế hoạch triển khai nhiệm vụ; tổ chức sơ kết, tổng kết hơn 20 nhiệm vụ trọng tâm. Các phương án bảo vệ sự kiện chính trị, văn hóa và thực hiện Nghị quyết số 57, Đề án 06 được cụ thể hóa đến từng tổ nghiệp vụ, cảnh sát khu vực.

Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Trưởng Công an phường Nam Định. Ảnh: Viết Dư

Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Trưởng Công an phường Nam Định cho biết: “Trước yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn đô thị có quy mô dân số lớn, Công an phường xác định phòng ngừa là nhiệm vụ cơ bản, đấu tranh với tội phạm là khâu trọng tâm, xuyên suốt. Đơn vị chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, nhận diện sớm những yếu tố tiềm ẩn phức tạp, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và sự phối hợp của nhân dân, không để hình thành điểm nóng, phức tạp”.

Thực hiện các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, Công an phường duy trì tỷ lệ điều tra, làm rõ đạt 100% án thuộc thẩm quyền. Trong công tác phòng, chống ma túy, lực lượng Công an phường Nam Định đã triệt phá 3 điểm phức tạp, xử lý 31 vụ với 58 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,5 kg heroin, gần 400 gam ma túy tổng hợp.

Công an Phường Nam Định triển khai các phương án phân luồng giao thông khi người dân xuống đường ăn mừng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASIAN cup năm 2026. Ảnh: Viết Dư

Nhiều vụ việc được điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan. Ngày 28/12/2025, Công an phường bắt quả tang Đinh Viết Tuấn (sinh năm 1985, trú tại số 2/75 đường Trần Thái Tông) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3 bánh heroin, tổng khối lượng 894,89 gam. Ngày 5/3/2026, từ việc phát hiện Trần Văn Phương (sinh năm 1964) và Trần Vũ Minh (sinh năm 1978) tàng trữ trái phép chất ma túy, qua lời khai của các đối tượng, lực lượng công an khám xét người đối tượng Trần Thị Mai tại tổ dân phố Liễu Văn, thu giữ 49 gói heroin. Tiếp tục mở rộng điều tra, đơn vị phát hiện Trần Thị Liên (sinh năm 1963) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Liên, lực lượng chức năng thu giữ gần 500 gam heroin, 45 gam ma túy đá cùng nhiều tang vật cất giấu tinh vi.

Cùng với đấu tranh nguồn cung, Công an phường tăng cường quản lý người nghiện và người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Đơn vị kiểm tra 115 trường hợp nghi vấn và 190 người nghiện có hồ sơ quản lý, phát hiện 24 trường hợp dương tính; xử phạt hành chính 13 trường hợp với số tiền 16,1 triệu đồng, đưa 25 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cán bộ Công an phường Nam Định và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Ảnh: Viết Dư

Bên cạnh tội phạm ma túy, Công an phường chú trọng đấu tranh với các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Đơn vị đã khởi tố 2 vụ với 8 đối tượng về tội đánh bạc sử dụng công nghệ cao; xác lập chuyên án, khởi tố một vụ với 2 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Trên lĩnh vực kinh tế và môi trường, đơn vị phát hiện, khởi tố 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ lừa dối khách hàng tại cơ sở Spa HEMERRA với 12 bị can và vụ gây ô nhiễm môi trường liên quan đến hành vi đổ trái phép khoảng 400 tấn phế thải xây dựng. Qua kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh, lực lượng công an phát hiện 1.071 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, trị giá khoảng 359,11 triệu đồng, bàn giao cơ quan quản lý thị trường xử lý. Đơn vị cũng tham mưu xử lý 15 trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép.

Công an phường Nam Định ứng trực, điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an toàn trên các tuyến phố nội đô. Ảnh: Viết Dư

Những vi phạm xảy ra tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, nơi công cộng tiếp tục được kiểm tra, xử lý. Công an phường lập hồ sơ xử phạt 8 vụ với 14 đối tượng vi phạm trật tự xã hội, gồm các hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, xâm nhập khu vực nhà ở, kho bãi nhằm mục đích trộm cắp và ném chất bẩn vào tài sản của người khác. Đơn vị cũng khởi tố một vụ vận chuyển trái phép 7,927 kg pháo nổ; xử phạt các trường hợp vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua vận động, người dân tự giác giao nộp 5 vũ khí thô sơ, một khẩu súng săn cùng 39 viên đạn súng quân dụng.

Anh Trần Hồng Sơn, người dân tổ dân phố Mỹ Phúc 2, phường Nam Định, cho biết: “Vụ việc liên quan đến ma túy xảy ra tại địa bàn khiến người dân chúng tôi lo lắng. Sau khi lực lượng công an phát hiện, xử lý, tình hình ổn định trở lại giúp bà con yên tâm hơn. Người dân mong lực lượng chức năng tiếp tục quan tâm nắm địa bàn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để không phát sinh những vụ việc tương tự.”

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với thế trận lòng dân

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an phường Nam Định đã giải quyết 6.991 hồ sơ đăng ký thường trú, 2.578 hồ sơ đăng ký tạm trú; thu nhận 16.689 hồ sơ cấp căn cước, trong đó 15.938 hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến; thu nhận 25.336 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Qua rà soát cư trú, đơn vị xử lý 135 trường hợp vi phạm, phạt 60 triệu đồng.

Công an phường triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu dân cư và các lĩnh vực liên quan. Đơn vị đã rà soát, tích hợp thông tin cho 7.838 trường hợp hưởng chính sách an sinh xã hội và người có công; thu nhận 713 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; làm sạch hơn 10.000 dữ liệu dân cư, đất đai và hơn 11.000 dữ liệu lý lịch tư pháp. Qua VNeID, đơn vị hướng dẫn 6.059 lượt công dân tham gia góp ý vào 3 dự thảo luật. Dữ liệu được rà soát, cập nhật giúp cơ quan chức năng có thêm căn cứ phục vụ quản lý dân cư, thực hiện chính sách an sinh, bảo hiểm xã hội và các thủ tục hành chính liên quan.

Lãnh đạo phường Nam Định cùng lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiểm tra, tuyên truyền các hộ dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Ảnh: Viết Dư

Ông Bùi Đình Khỏe, trú tại tổ dân phố Mỹ Phúc 3, cho biết: “Việc cán bộ công an trực tiếp xuống khu dân cư hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, thông tin an sinh xã hội và thực hiện thủ tục cư trú trực tuyến đã giúp người dân thuận tiện hơn. Với những người lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, được cán bộ hướng dẫn từng thao tác giúp họ bớt lúng túng khi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến”.

Trong quản lý phương tiện, Công an phường đã làm sạch dữ liệu đối với 1.568 phương tiện trên hệ thống VNeTraffic, số hóa 1.006 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; tiếp nhận 5.237 hồ sơ đăng ký phương tiện, cấp lại 1.561 giấy phép lái xe và hướng dẫn 712 trường hợp đổi giấy phép trực tuyến. Qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị xử lý 900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng, tổng số tiền phạt 401,45 triệu đồng.

Cùng với giải quyết thủ tục, công tác tuyên truyền pháp luật được duy trì qua hệ thống truyền thanh, các nền tảng thông tin điện tử và hoạt động trực tiếp tại cơ sở. Tại các trường học, hơn 18.360 học sinh và 838 giáo viên được tuyên truyền pháp luật; khoảng 45.000 người được phối hợp đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Kiểm tra thực tế và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Nam Định. Ảnh: Viết Dư

Ở các khu dân cư, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an phường, góp phần đưa công tác phòng ngừa vi phạm đến từng tổ dân phố, hộ gia đình. Thông qua hoạt động tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, lực lượng này góp phần duy trì nền nếp, giữ ổn định an ninh, trật tự ngay từ địa bàn dân cư.

Hiện, trên địa bàn phường có 225 thành viên tham gia các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Để hoạt động hiệu quả, đơn vị duy trì hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ gắn với từng địa bàn dân cư.

Ông Đỗ Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tổ dân phố Trần Đăng Ninh 3 cho biết: “Người tham gia công việc ở khu dân cư phải thông thuộc từng ngõ phố, hiểu đặc điểm các hộ gia đình và thường xuyên giữ liên hệ với cảnh sát khu vực. Khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn, các thành viên chủ động thông tin cho lực lượng công an; đồng thời nhắc nhở người dân bảo quản tài sản, thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Hộ kinh doanh trên địa bàn phường Nam Định ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị. Ảnh: Viết Dư

Tại các tổ dân phố, những mô hình tự quản tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả trong phòng ngừa vi phạm và xử lý các tình huống phát sinh từ cơ sở. Hệ thống camera an ninh được khai thác phục vụ giám sát địa bàn, hỗ trợ phát hiện, xác minh các vụ việc; các điểm chữa cháy công cộng và 127 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, mô hình Cổng trường an toàn tại các cơ sở giáo dục và phong trào Bình dân học vụ số tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện để người dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và tiếp cận các tiện ích số. Qua đó, ý thức tự quản, tự phòng ngừa trong cộng đồng từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Ở địa bàn đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng công an, chính quyền và người dân. Từ đấu tranh với tội phạm, cải cách thủ tục hành chính đến duy trì các mô hình tự quản tại khu dân cư, những việc làm cụ thể ở cơ sở góp phần phát hiện, xử lý sớm các vấn đề phát sinh, giữ ổn định đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh./.