Công an phường Nam Cường hỗ trợ thiếu niên đi lạc trở về với gia đình

Công an phường Nam Cường đưa em H. về trụ sở chăm sóc sức khỏe và xác minh thông tin.

Trước đó, khoảng 7 giờ 35 phút ngày 31/10, Trung tá Ngô Quang Tuân, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực nhận tin báo của anh Lục Chung Hiếu, trú tại tổ dân phố số 4, phường Nam Cường, về việc một thiếu niên lạ mặt đến xưởng gỗ của gia đình hỏi đường về nhà.

Nhận thấy thiếu niên có biểu hiện hạn chế về nhận thức, không nhớ địa chỉ nơi ở và thông tin liên lạc của người thân, anh Hiếu đã báo lực lượng công an để hỗ trợ.

Trung tá Ngô Quang Tuân hướng dẫn anh Hiếu bảo đảm an toàn cho thiếu niên, đồng thời liên hệ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến phối hợp.

Tại hiện trường, đồng chí Tuân cùng anh Nguyễn Hữu Đạt, thành viên lực lượng an ninh, trật tự tổ dân phố số 4 thăm hỏi, xác minh thông tin. Ban đầu, thiếu niên không có giấy tờ tùy thân và không nhớ số điện thoại người thân, việc xác minh gặp khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định thiếu niên là H.M.H., sinh năm 2009, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Thư cảm ơn của gia đình em H. gửi đến Công an phường Nam Cường.

Gia đình cho biết H.M.H. rời khỏi nhà khoảng 20 giờ ngày 30/10 và đang được người thân tìm kiếm. Trung tá Tuân đã thông báo tình hình, hướng dẫn gia đình đến đón. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31/10, bác ruột của H.M.H. có mặt tại tổ dân phố số 4, phường Nam Cường, đưa em về nhà an toàn.

Cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của cán bộ Công an phường và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, gia đình đã gửi thư cảm ơn và chia sẻ lời cảm ơn trên mạng xã hội.

Trước đó, Trung tá Ngô Quang Tuân từng hỗ trợ tìm kiếm một cháu bé có hạn chế về nhận thức đi khỏi nhà, đồng thời sơ cứu một cháu bé bị hóc dị vật. Những việc làm thiết thực này góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, tận tụy, trách nhiệm, khẳng định hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an tỉnh Lào Cai.